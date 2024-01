E Proyecto “Intensief samenwerken aan veiligheid “ (Trabou intensivo den cooperacion pa siguridad di muchanan y famia) ta un iniciativa entre CEDE Aruba y Ministerio di Husticia y Asuntunan Social. E organisacionnan ta traha hunto den prevencion pa stop abuso di mucha y asina logra pone un plan structural riba siguridad duradero na defensa di mucha, famianan y adultonan vulnerable. Den e colaboracion intensivo aki, Signs of Safety ta percura pa forma e base fundamental y ta usa diferente metodonan specifico dirigi riba e materia directamente. E meta ta pa por medio di un bon coordinacion di e colaboracion, duna conseho, unda tur hende por compronde con e colaboracion ta hinca den otro y hunto traha pa un seguridad, cu conocemento den un programa stabil di rehabilitacion pa muchanan y famianan.

Den luna di augustus pa september 2023 e proyecto “intensief samenwerken aan veiligheid,” a duna mas di 30 profesional un training riba e metodo di Signs of Safety.

Signs of Safety tin su enfoke orienta riba solucion sistematico caminda profesionalnan ta traha hunto cu e famia pa mira con nan por traha na e seguridad necesario pa esnan den nan red familiar, unda nan ta tuma cu seriedad e perspectivanan di tur persona y tambe cu e enfoke special riba mucha.

Den e ultimo training a haci uso di un instructor internacional den cooperacion cu 3 instructor local. Meta specifico ta pa nan tuma esnan cu experencia pa bira instructor interno. Ta importante pa tin suficiente instructor pa Aruba, pa asina mantene e conocemento den e organisacionnan local. Despues di un entrenamento, e instructornan aki mes por bay duna e entrenamento basico na, entre otro, personal nobo. Nan por duna tambe entrenamento tocante e temanan cu a wordo trata den e entrenamento basico.

Na final di februari 2024, lo tene un bez mas un entrenamento basico y un entrenamento mas profundo pa profesionalnan y lo sigi entrena instructornan nobo. Algun persona cu ta duna curso y studiante di 4 aña di e opleiding di Social Work & Development di Universidad tambe lo participa den e curso basico. Esaki ta un paso importante den cuadro di trabou enconhunto cu Universidad di Aruba.