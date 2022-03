Departamento di Salud Publico ta informa cu riba diahuebs 17 di maart 2022 abattoir na Barcadera lo ta cera pa trabou di reparacion y mantencion na su equiponan. Nos ta pidi criadornan di bestia pa nan comprencion y pa tene cuenta cu esaki. Abattoir lo habri bek riba diamars 22 di maart 2022. Na criadornan di bestia nos ta recordanan pa traha nan cita di antemano na e administratie di Veterinaire Dienst na telefon 522 4310 of 522 4320. Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, subi nos website www.dvg.aw of yama nos na 5224200

Comments

comments