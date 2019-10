Trabaonan di restauracion di Forno di Kalki den Rancho ta progresando bon

Sr. Clifford Rosa di Stichting Rancho ta duna informacion riba loke ta e trabaonan di restauracion di e Forno di Kalki den Rancho. Sr. Rosa ta bisa cu na mmento cu nan a tuma nota cu e trabaonan den e “workshop” a pasa nan a bisa ok nan a haya hopi atencion pa cu e trabao aki y mester sigui gradici Monumenten Fonds y tambe Monumenten Bureau pa nan colaboracion defacto pa e proceso aki por a inicia. “Awe nos ta sigur akinan danki na Parke Nacional cu nos a haya nan colaboracion y mi ta kere aki rato den un manera simbolico nos ta shake hand den un moda di bisa pasobra firmamento di papel cu MOU cu tur e sorto di cosnan ey ya no ta funciona mas. Pero akinan ta practicamente personanan interesa pa conserva nos herencia y nos ta mirando tambe cu e trahadornan cu parke nacional a pone disponibel, pero cu no solamente a pasa den e parti di workshop pero nan ta hendenan asina pasiona cu conservacion y restauracion di monumento”, asina Sr. Clifford Rosa di Stichting Rancho a declara. Sinembargo, Sr. Rosa, a sigui bisa cu falta hopi pa haci ainda y e ta kere cu den e simannan siguiente aki ta encurasha comunidad completo di Aruba cu esnan cu kier duna un man por pasa libremente duna un man mirando cu e trahadonan aki tur mester di un man extra p’asina por culmina e proyecto aki di restauracion di e monumento en cuestion. Pero tambe ban educa nos mes con mester bai atende cu esaki pa futuro pues esaki, segun Sr. Rosa, ta hopi importante tambe y un reto y esaki ta con ta bai sigui cu conservacion di esaki. Sr. Rosa ta pidi comunidad y e bario en cuestion, mirando cu esaki ta un punto central y cu semper ta wake como un punto negativo, pero esaki ta e mesun punto cu ta duna indicacion cu mester wak e cosnan mas positivo. Pues awo e ta un momento importante pa stichting mirando cu ta serando un acuerdo cu Parke Nacional p’asina nan personal por duna un man den e restauracion di e forno di kalki aki. Sr. Rosa a mustra cu for di dia a cuminza y te awo, e trabaonan ta hopi leu mientras cu tabatin un “set back” chikito caminda ladronicia a tuma lugar pero atrobe cosnan cu por pasa y ta den un area sumamente dificil cu su problemanan social pero nan so no por atende cune y ta pidi tur otro departamentonan pa corda riba palabracionan cu a yega di haci pa duna un man riba e situacion aki pa no laga nan so den dje mirando cu ta drechando, pero atrobe sin colaboracion di otro instancianan of departamentonan, nan ta keda cortico. Un di e departamentonan cu nan mester di dje urgentemente ta DOW cu ta sumamente importante mirando cu nan ta traha cu infrastructura, e parti di mata, e parti di teritorio, si tabatin un gulido na e sitio ey, con lo por bin bek na dje, awa ta yobe y con e awa por bai mas lihe pues e ta un parti hopi importante pero sin laga afor City Inspector pasobra e obhetivo principal di e departamento ey ta percura pa e areanan ta limpi y sin laga afor esnan cu tin fondo manera Aruba Ports Authority, Aruba Tourism Authority pues ta tur ta wordo mira nan dilanti y si tira un bista na e parti pabao tin dos cruzero mara pues e monumento ta den e area cu mester di atencion.

Comments

comments