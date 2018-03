Trabaonan di cobamento na waf lo cuminsa proximamente

sr. Jossy Figaroa, director di Aruba Ports Authority ta anuncia nan proyecto di dredging cual lo cuminsa pronto.

Ta un proyecto unda nan lo bay coba den e canal na Playa. E ta un proyecto di dredging, na unda cu nan no ta bay kibra locual cu tin. No ta bay kibra niun koraal, pero e ta un trabao unda ta bay haci trabaonan di mantencion. Locual a sosode ultimo añanan y locual a bin acerca, ta loke ta bay kita.

Motibo di e proyecto aki, ta bin door cu barconan crucero tur aña ta keda crece un tiki. Nan ta crece largura y den luna di mei lo bin Aruba, cu nunca antes a yega di bin Aruba. Ta barconan di Freedom Class y nan tin un largura di 339 mts. Segun e nautical manager di APA, nos por ricibinan. Pero e compania crucero, Royal Caribe Cruiseline a bisa di ta prefera pa APA haci toch algun trabao acerca. Nan tabata kier pa haci e mantencion den e canal cu mester tin e minimo di 12 meter.

E trabaonan den waf a tuma luga mas o menos 60 aña pasa, ora cu a bin cu e containerkade, y p’esey e trabou aki a bira hopi importante di haci door cu esaki no ta pa e parti aki so.

E ta un trabao, segun Sr. Figaroa, hopi importante. No ta pa e parti aki so, pero lo sigui aki 3 aña, unda cu lo haci un trabao hopi mas grandi, unda cu nan tin miedo, door cu e barco ta grandi, ora di lora e por bay dal na cierto partinan. E barconan aki lo kier bin Aruba na 2020-2021 y aki 3 aña APA lo bin cu proyectonan mas grandi, di loek nan ta papiando awo ariba dje.

E barco pa cual APA ta haciendo e trabao aki, y e compania cu lo ehecuta e trabao aki ta un compania Hulandes, Baggerbedrijf de Boer, cu a duna e miho oferta ariba e destaho publico di APA.

Tabata tin varios compania internacional cu a participa, incluso di Aruba, pero e compania di Hulanda tabata esun cu a duna e miho oferta.

Ora cu ta preparando e proyecto aki, Sr. Figaroa a sigui bisa, a pensa na prome instante cu e material cu ta bay saca cu nan lo uz’e of pone na un caminda banda di Bushiri, unda cu e ta safe unda cu Aruba mes lo haci uzo di dje. A resulta cu e material cu nan lo saca ta mucho mas grandi cu nan a pensa cu e lo por ta y kisas cu tin slip, manera lodo y kisas e no ta bon pa drecha beach, etc. E ora APA a haya nan cu’n reto kico ta bay haci cu tur e material cu ta bay saca, mirando e cantidad grandi cu ta bay saca pa tene e canal na e nivel cu nan ta desea, segun Sr. Jossy Figaroa, director di APA NV.

