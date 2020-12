‘Trabao di Polis ta pa ehecuta ley y parti boet, no pa controla si persona tin placa pa pag’e’

Debi na e situacion financiero cu nos ta aden, ta premira cu hopi hende no lo por paga nan impuesto di vehiculo di motor na tempo of hasta seguro di auto. Kisas tin hende ta puntra si no lo por bin un tipo di dispensacion of algo pa yuda esnan cu no lo por paga nan multa, sea pasobra nan a perde trabao of ta den un situacion financiero fastioso.

E deber di Cuerpo Policial ta pa haci nan control como debe ser, nan ta haya leynan pa traha cu ne y tanten nan no wordo adapta pa por ehempel puntra tal persona si e tin trabao of no pa e haya multa. Tanten cu e ta para den ley, polis mester traha cu esaki pasobra nan ta percura pa leynan wordo ehecuta of cumpli cu ne. E trabao di traha of legisla e leynan aki ta un trabao un stap mas ariba cu polis.

Polis ta haya lista for di departament di impuesto y via esaki nan ta haci control. Polis lo haya un sorto di presentacion tambe pa nan por splica e pueblo con e recibo di impuesto ta hinca den otro. Prome nos tabata uza recibo di mita aña paga y full aña, aworaki Polis mester controla e parti di Deel Betaald, tur esakinan mester sinta splica coleganan policial con nan tin cu wak y controla e recibonan aki pa wak si ta cumpli cu belasting of no.

Si e persona no por cumpli cu e pago of mester yega na un areglo di pago, e siguiente stap ta pa e bay Ministerio Publico. Polis su unico tarea ta pa duna e persona e boet, fiha e suma di boet ta keda na Ministerio Publico y semper tabata asina. Pa añas Cuerpo Policial a traha cu un lista asina di DIMP caba dus den practica e ta tog bay basta lihe durante control segun vocero Lito Lacle ta laga sa.

“E stapnan mas leu aworaki cu nos tin cu yega por ehempel, nos por controla e seguro tambe den un lista asina ki, esaki ta na caminda den futuro, pa e bira mas practico pa e colega y eficiente pa tur departamento pa eigenlijk traha hunto y zorg pa tur hende tin nan papelnan na ordo,” segun sr. Lacle ta splica.

