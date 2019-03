Trabao di inmigracion ta encera e aspecto tambe di siguridad

Antes trabao di inmigracion, na aña 1969, tempo cu turismo di Aruba a cuminsa crece, tabata di check in y check out pasahero. Pero cu tempo, den e mundo di awendia, e siguridad di un pais a bira hopi importante. Sr. Harold Fingal, ex hefe di Inmigracion ta amplia mas ariba e dia di inmigracion.

A base di esey, a bin e automatisacion di inmigracion. Pero si bay bek den tempo for di 1969, tabata e polisnan cu tabata haci e trabao. Y door di e boom turistico, e ora a reforsa e polisnan cu e parti civil. Asina ey, Sr. Fingal a sigui bisa, cu e personal nobo pa inmigracion a bin yuda e personal di polis pa duna mas forsa como ‘manpower’ pa e turistanan haya servicio manera mester ta. E trabao di inmigracion en general mes, ta pa wak ken ta drenta Aruba, ken ta sali for di Aruba. Automaticamente a base di nan solvabilidad, a base di ken nan ta, nan ta aparece den e sistema automatico.

Pero temponan aya inmigracion no tabata tin esakinan, pero awendia nan ta up to date. Esey ta e trabao di inmigracion, cu a bira hopi awo, door di nos turismo cu a crece. Y door di esey automaticamente, trabao ta bira hopi. Trabao di inmigracion no ta solamente check in, check out, pero tin e parti di siguridad tambe cun’e. Recien a haya helicopter, cu parcialmente ta yuda inmigracion, duana, Guarda Nos Costa cu nan trabao

AUTORIDAD

E autoridad di inmigracion, ta un ‘Toezichthouder’. Dus e ta wordo nombra via un Landsbesluit, cu su opleiding mara na dje. E ora e tin e autoridad pa pidi e pasahero pa wak si tur cos ta na ordo. Ora cu e pasa e balie di Inmigracion, e ora e persona ta na Aruba. Un persona sin su opleiding, sin su Landsbesluit, no por ta sinta como ambtenaar di inmigracion.

GRATITUD

Sr. Joy Fingal a wordo invita door di su ex coleganan, cual e ta gradicido, ya cu e trabao aki a yud’e den su carera. E ta un sentimento cu un persona no ta hay’e dos biaha. E sentimento a nace y a keda eynan, e no ta caba y bin bek. E ta keda cu bo pa semper, specialmente ariba un dia 19 di maart 2019, cu ta 50 aña despues.

