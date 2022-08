Abo ta entre 18 y 30 aña di edad, tin un paspoort valido y por biaha 6, 10 of 12 luna?

Bo kier conoce Spaña of Hulanda?

Bo kier haci trabou boluntario hunto cu otro hobenan di diferente pais? Bo kier siña habilidadnan nobo?

Si tur bo contesta ta un SI! CEDE Aruba por ofrecebo e oportunidad unico aki!

International Youth Projects di CEDE Aruba tin proyectonan na Spaña y Hulanda. Perfecto pa hobennan cu kier tuma un ‘gap year’ den nan estudio, of prome cu sigui studia of busca trabao.

Na Tarrega, Spaña, lo traha cu un organisacion pa personanan cu limitacion mental. E proyecto aki tin un duracion di 10 luna cuminsando na fin di september 2022. E boluntarionan lo yuda e empleadonan di e organisacion aki cu entre otro: organisa diferente actividadnan den area di sport, arte, y cushina.

Na Drogeham, Hulanda, boluntarionan lo traha riba un ‘eco-farm’ y yuda guia actividadnan educacional. E proyecto aki tin un duracion di 12 luna cuminsando na oktober 2022.

CEDE Aruba ta financia via European Solidarity Corps (ESC) pa cubri e gastonan di mas grandi pa tur hoben cu ta interesa pa bira boluntario. Esaki ta inclui gastonan di biahe, acomodacion y cuminda durante ful e proyecto.

Abo of un hoben cu bo conoce ta interesa? Manda un e-mail pa

[email protected] of un WhatsApp na 561-9666. Pa mas informacion tocante CEDE Aruba y proyectonan boluntario internacional, bishita nos website www.cedearuba.org/international-youth-projects of sigui nos riba IG: @eu_projects_aruba.