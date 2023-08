Bo tin un paspoort valido y por biaha pa 6 of 12 luna? Bo kier conoce Hulanda?

Bo kier haci trabou boluntario hunto cu otro hobenan? Bo kier siña habilidadnan nobo?

Si tur bo contesta ta un SI! CEDE Aruba por ofrecebo e oportunidad unico aki!

EU Projects di CEDE Aruba tin un proyecto na Hulanda cu un position habri pa un hoben motiva! Esaki ta e oportunidad perfecto pa hobennan cu kier tuma un ‘gap year’ den nan estudio, of prome cu sigui studia of busca trabao.

Na Barneveld, Hulanda, boluntarionan lo traha na un empresa social yama ‘het Lunchcafé’ na De Heygraeff na Woudenberg. Esaki ta cay dentro di un organisacion di cuido cu yama Reinaerde. Reinaerde ta brinda cuido na 170 residentenan cu limitacionnan. Boluntarionan lo prepara cumindanan y tambe yuda cu tur e otro trabaonan necesario cu ta parti di traha den un cushina di un café. E standards lo ta den acuerdo cu e reglanan di HACCP, entre otro. Ademas, tambe lo tin oportunidadnan pa guia hendenan cu limitacionnan den workshops.



Educacion previo no ta un rekesito, pero dominio basico di Ingles si ta importante. Durante oranan di trabou, mayoria cliente lo uza idioma Hulandes.

E proyecto aki tin un duracion di 6 of 12 luna cuminsando na September 2023.

CEDE Aruba ta financia via European Solidarity Corps (ESC) pa cubri e gastonan di mas grandi pa tur hoben cu ta interesa pa bira boluntario. Esaki ta inclui gastonan di biahe, acomodacion y cuminda durante ful e proyecto.

Abo of un hoben cu bo conoce ta interesa? Manda un e-mail pa [email protected] of un WhatsApp na 561-9666. Pa mas informacion tocante CEDE Aruba y proyectonan boluntario internacional, bishita nos website www.cedearuba.org/international-youth- projects of sigui nos riba IG: @euprojectsaruba