TPH: ‘Muchanan ta preocupa cu nan ta wak mayornan na cas sin trabao’

E pandemia a trece cu ne diferente reto pa hende grandi como tambe pa nos muchanan y hobennan. Nos hobennan ta kisas bao hopi presion mirando cu no tin actividadnan, mester tene cuenta cu hopi reglanan nobo, ta mas na cas cu usualmente y no por hunga hopi video games tampoco pasobra esaki tampoco no ta bon.

Consehonan cu Telefon pa Hubentud ta duna ora cu por ehempel mira cu un hoben no tin un structura ta pa purba yega na esaki. Ora bo ta hoben e cos mas importante ta un structura di bida diario sabiendo por ehempel cu bo ta lanta tur mainta, come bo desayuno, prepara pa scol, despues bay cerca bo wela etc haci bo huiswerk y relaha pa bay drumi na un orario normal. Den e temporada aki e structura a cay afo riba diferente manera y lugarnan, p’esey e conseho ta pa wak loke cu bo tin y traha riba esey.

“E ta hopi facil pa pensa cu kier bay bek manera cos tabata ta pero nos ta den un otro temporada, traha cu kico bo tin y asina so bo por bay dilanti,” Shurman Milliard, trahado social na Telefon pa Hubentud ta bisa. Por ehempel si bo no por bay cerca bo wela, bo bisiña si ta un hende cu bo por bishita pasobra e ta di confia, ‘uza e middelnan cu tin.’ Sr. Milliard ta afirma cu e veld social t’ey pa yuda y Telefon pa Hubentud sigur nunca a stop, y den e temporada aki ta importante pa comunidad sa unda pa bay pasobra hopi hende no sa cua opcion nan tin.

Hopi no ta na altura cu Famia Planea of Fundacion pa Nos Comunidad por yuda cu cierto cosnan of bo por bay haya cuminda, of diferente otro tipo di sosten pero bo mester sa esey. “Telefon pa Hubentud t’ey no solamente pa hobennan pero tambe pa hoben adulto pasobra nos doelgroep ta fe 8 te 24 aña, dus si bo ta entre edadnan aki y bo no tin un trabao, tur cos ta birando mas dificil, nos t’ey pa duna bo informacion of guia bo unda pa bay.”

Telefon pa Hubentud a haya hopi yamada e temporada aki

E fundacion a ricibi hopi yamada e temporada aki tocante preocupacionnan di muchanan preocupa cu ta wak tata y mama na cas y ta mira cu nan no ta bayendo nan trabao, of cu frigidaire ta tiki mas bashi cu prome. “Akinan nos ta conseha pa laga sa cu tin diferente fundacionnan cu por yuda bo pero tambe e core-business eigenlijk di nos ta pa laga nan sa pa kico esaki ta pasando.”

E fundacion ta haya importante pa splica e hobennan riba e parti di restaura un tipo di structura den bida diario, cu ta henter mundo ta afecta di esaki y pa compronde e mayornan cu ta pasando den stress den e temporada aki.

