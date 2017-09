Toys R Us lo bati bancarota net prome cu temporada di pasco

RICHMOND, Virginia – E enorme cadena di tienda di co’i hunga, Toys ‘R’ Us lo declara den proteccion di acredornan, debi na bancarota net prome cu e temporada di compranan navideño, pero ainda asina el a aclarea cu su localnan lo ta habri den e proximo lunanan.

E empresa ta carga un debe di 5 mil miyon di dollar y tabata sufriendo bao di e intenso competencia di vendedornan online.

Nan a bisa cu e medida ta busca pa cuminsa negociacionnan cu nan creditornanpa restructura e debe y a enfatisa cu tur nan tiendanan na nivel mundial, lo ta habri, trahando cu nan suplidornan y bendiendo mercancia.

Pidi proteccion crediticio “ta duna nos mayor flexibilidad financiero cu e fin di por inverti den nos negosh y fortalece nos competitividad riba un mercado di cambionan vertiginoso na nivel mundial,” e director di e compania, Dave Brandon a bisa den un anuncio.

Un momento delicado y clave

E decision a surgi na un momento critico pa e empresanan minorista, net prome cu e epoca di compras di pasco cu sa ta fundamental pa e resultadonan financiero di un empresa.

E compania sin embargo a enfatisa cu “nos tin un surtido enorme y nos ta prepara pa e temporada festivo y nos ta emociona pa tur e eventonan cu nos a organisa den interior di nos tiendanan.”

Esaki ta un epoca dificil pa tur e tiendanan minorista. Por lo menos 18 otro empresa a cay den kiebra desde ocmienso di aña, incluyendo e sapateria Payless Shoe Source, e bendedo di paña pa mucha Gymboree Corp y e fabricante di jeans, True Religion. E tendencia ta debe cu cada biaha mas hende ta cumpra productonan via internet y no den tienda.

“Toys R Us no tabata tin otro opcion pa purba di restructura y posiciona su mes miho,” Neil Saunders, director di GlobalData Retail, a bisa. Sin embargo, el a añadi, “ainda asina ta resolve tur su problemanan di debe, Toys R Us lo sigui tin desafionan cu e lo tin cu enfrenta.”

Toys ‘R’ Us, un potencia den e sector di cosnan di hunga den e decadanan di 1980 y 1990, a cuminsa perde tereno cu tiendanan manera Walmart y Target y mas despues cu Amazon. GlobalData Retail ta calcula cu na 2016, un 13.7% di e compranan di cosnan di hunga ta wordo haci online, compara cu 6.5% cinco aña pasa.

Fuente: www.ap.org