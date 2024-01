E compania di fabricacion di auto Hapones Toyota, a pidi e propietarionan di aproximadamente 50 mil auto na Merca pa stop di core nan y bay haci un reparacion di siguridad urgente, segun un reciente aviso publica riba nan website.

For di e empresa Hapones ta indica cu e notificacion ta afecta e modelonan Corolla 2003-2004, Corolla Matrix 2003-2004 y RAV4 2004-2005 ekipa cu airbag Takata cu a wordo retira fo’i mercado.



“Cierto ‘airbag’ di e vehiculonan en cuestion ta wordo retira for di mercado di forma urgente,” e texto ta bisa. “Debi n’e antiguedad di e vehiculonan, si e airbag desplega, ta mas probably cu un piesa den su interior explota y tira fragmento di metal skerpi cu por causa lesion grave of morto di e chauffeur of e pasaheronan,” ta añadi.

Den e sentido aki, ta pidi doño di e autonan posiblemente afecta pa drenta den contacto cu nan agencia local p’e revision di siguridad di nan respectivo auto di forma gratuito.

December ultimo, Toyota a anuncia cu nan ta efectuando un yamada na revision di siguridad na Merca cu ta afecta aproximadamente un miyon auto pa un problema den e sensornan di “airbag.”