Patruya di Oranjestad diadomingo 6:30 mainta na Pavia pa un destruccion cu a tuma luga, na yegada di e patruya tabata mas bien un problema di ex, unda e ex muhe a bira toxica debi cu el a wak e homber ta baila bay off cu otro muhe y no a gusta masha. E muhe a sigui e homber y yega e cas te na Pavia y destrui dos auto di famia n’e cas y e auto di su ex homber mes el a laga intacto. Polis a tuma denuncia, y La Toxica mes no tabata n’e sitio y polis tin su datonan.