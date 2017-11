Tour operatornan a bay den accion un biaha mas na porta di APA

Despues cu a trece un maneho nobo dilanti porta di waf, Aruba Ports Authority (APA) hunto cu DOW y polis a pone borchinan caminda cu e tour operatornan no mag para e busnan mas. Esaki a trece un mal contento di parti di doñonan di tourbusnan, cu a drenta den accion y a cera e porta pa mustra nan mal contento. Sr. Nickelson Calyle ta amplia mas ariba e problema aki cu a surgi diaranson mainta na porta di waf.

Sr. Nickelson Calyle tin 29 aña trahando den e industria turistico, como tourguide/marketing/entertainer tanto paden como pafo. Segun Sr. Calyle, desde semper e tourguidenan cu ta traha pafo ta wordo neglisha, nan ta wordo teni abao.

Diamars cu nan a bin traha, nan haya un señal cu nan no mag di traha eynan mas, y niun hende no a splicanan unda nan por traha of con nan tin cu bay traha, nan a djis kitanan for di eynan, for di unda e turistanan ta sali, pa nan gana nan pan di cada dia como tourguide, como e prome representantenan di Aruba na waf.

For di tempo cu el a cuminsa, un tourguide semper ta na careda pa haci su trabao. Tin DOPV, polis y riba bo spot na waf bo ta haya un boet tambe su tras. Diamars despues cu e touroperatornan a pone presion, nan a kita e seña, nan kier a blokia e waf, pero diaranson mainta nan a bin cu e seña di taxi y cu e tourguidenan no por traha eynan mas, pa nan por come. Mester bin un solucion y a surgi un situacion.

Problema, segun Sr. Calyle, si nan no traha eynan, unda nan lo bay traha? Manera ya menciona, un taxi ta traha mainta y atardi y nan ta traha 6 luna. Awo cu ta high season, cu e barconan a desvia for di horcan, y bin Aruba, cu nan por come ta bin resulta cu nan no por traha eyann. Pregutna ta , ki ora ta trhaa e palca? Den low season of high season? Na ultimo momento nan a pone e seña ey, y nan kier pa un hende bin splicanan unda nan ta bay traha?

Si nan no traha eynan, unda nan ta bay traha? Si nan no para pa nan derecho awo, nan ta wordo manda pa e tankinan mas pabao y pregunta ta keda con nan ta bay biba for di e turistanan?

Mas aleu, Sr. Calyle, nan a traha e luga sin tene cuenta cu e tourguide. Tur hende ta bin para eynan, drenta paden stroba e tourguidenan. Semper nan ta wordo hala un banda. Esey no por, ya cu e tourguidenan ta e prome representantenan di Aruba. Ta den solo nan ta traha, sin un baño pa nan haci nan necesidad. Seis luna pa aña nan ta traha den solo. Nan ta exigi un tiki mas respet pa nan trabao. Tur ta Arubiano, ley ta ley, pero ley pa un ley pa tur. Biba den union manera un solo Aruba, no manera cu cos ta aworaki.