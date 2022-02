Aruba awo ta conta cu un dojo afilia oficialmente na e Federacion Internacional di Karate-Kyokushin. Recientemente Toukon Kyokushin Dojo, bou guia y instruccion di Zairo Ruiz (2de dan) y Brain Marchena (ikkyu), a ricibi e grato noticia cu nan afiliacion na e International Federation of Karate (IFK – Kyokushin) a ser acepta. Un afiliacion cu sigur tin hopi beneficio pa tur miembro di Toukon Dojo. Hunto cu e afiliacion di e dojo, hunta ehecutivo di IFK a apunta sr. Ruiz como e representante oficial di Aruba den e federacion internacional aki (IFK Country Representative). Sr. Ruiz lo ta encarga pa sigura cu e filosofia di Kyokushin segun e structura di IFK ta wordo aplica mane debe ser na Aruba. Tambe Sr. Ruiz lo ta encarga pa busca colaboracion mas amplio cu otro IFK dojos den nos regio di Caribe y Latino America. Cu e afiliacion aki, un y tur por ta sigur cu Toukon Dojo ta cumpli cu tur norma, cualificacion y calidad di les di Kyokushin cu IFK ta exigi internacionalmente.Tambe e ta encera cu tur miembro di e dojo ta wordo registra y reconoci internacionalmente a base di nan faha (kyu y dan). E studiantenan di Toukon Dojo awor lo tin opcion di participa tambe na seminario, clinics, camps y torneo internacional di IFK, cual lo sigura cu nan abilidanan den Kyokushin lo sigui expande continuamente y nan nivel di Kyokushin ta mescos cu e miyones di karate-ka mundialmente.

Toukon Dojo

E dojo mes ta existi pa hopi aña na Aruba y awor ta bou liderazgo di Zairo Ruiz (2de dan) y Brian Marchena (ikkyu). E lesnan ta ser duna tanto na mucha como adulto riba dialuna y diahuebs den e gymzaal di Prinses Amalia Basischool. Importante pa menciona ta cu e dojo ta sigui aplica e mesun balornan di disciplina y respet cu ta origina for di e lesnan di Kyoshi Frankie Kuiperi (dfm) y tin como meta principal pa pasa e conocemento di Kyokushin pa un y tur. Anteriormente e dojo tabata bou liderazgo di Shihan Dr. Gregory Laclé cual a pasa esaki pa e lidernan actual kende tabata su studiantenan den e dojo.

Kyokushin

Kyokushin Karate ta conoci mundialmente como ‘the strongest karate’. Motibo tras di esaki ta e regimen pisa di training, lesnan duna di un forma stricto, pero tambe e sistema di “full contact sparring” den dojo y “knockdown rules” durante pelea den torneo. Un logro sigur grandi pa mundo di karate na Aruba y specialmente pa tur esnan cu ta amante di Kyokushin. Pabien na tur cu a haci esaki posibel. Si bo ta interesa pa sa mas of tin cualkier pregunta over di Toukon Kyokushin Dojo, bishita nos pagina di Facebook of Instagram. OSU!

