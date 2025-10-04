Diasabra marduga autoridad a keda informa cu riba WVB di Sabana Blanco yegando Cumana tin un accidente fuerte a sosode, di biaha patruya ta presenta ne sitio. A topa cu un nissan march memei caminda destrui completamente, pali luz ranca, y e blokinan cu tin memei caminda destrui na varios parti y piezanan di auto benta tur caminda te banda pabou di caminda. A topa cu un bumper den e auto caba cu ta indica nan tabata cla pa bay cu e auto pero con leu no sa debi cu e auto mes a keda full destrui wielnan kibra.
E dama chauffeur a bira Polis cu e stuur a lock y a pone perde control dal den e blokinan cu tin banda di caminda y aki ta unda e desaster a sosode. E tabata keha di dolor na curpa, y a pidi presencia di ambulance.
Ambulance a presenta rato despues y aki paramedico a brinda asistencia medico ne dama y a keda transporta pa hopsital pa atencion medico avansa. Na final e auto destrui a keda kira foi caminda.