Total di 852 compania a completa e prome fase di Aruba Health & Happines Code

Oficina di Turismo di Aruba (A.T.A.) ta orguyoso di anuncia cu un total di 560 compania adicional a exitosamente completa e registracion y checklist cu ta forma parti di e prome fase di e Aruba Health & Happiness Code (HH Code), pa cual e companianan aki lo wordo otorga e seyo di pre-check. Manera ya ta conoci, A.T.A. conhuntamente cu Departamento di Salud Publico (D.V.G.) como tambe Ministerio di Salubridad y socionan clave den e industria turistico a lansa e programa conoci como Aruba Health & Happiness Code (HH Code). E meta tras di esaki ta pa sigura cu protocolnan di higiena y salud ta na un nivel cu nos bishitantenan ta spera ora di bishita un destinacion turistico manera Aruba.

A.T.A. ta sumamente satisfecho cu e acogida ricibi durante e di dos siman di e programa di HH Code. Cu 560 compania adicional cu a registra durante e di dos siman, awor ta conta cu un total di 852 compania cu a ricibi nan seyo di pre-check te cu e momentonan aki. E companianan aki ta inclui companianan den e cuater sectornan di ‘Accommodation’, ‘Food & Beverage’, ‘Food Trucks’ y ‘Retail/Shop/Supermarkets’. E 560 companianan adicional cu a completa e registracion y checklist debidamente a ricibi un email confirmando cu nan a completa e prome fase exitosamente pa cual nan ta wordo otorga un seyo colorido di HH Code cual ta e seyo di pre-check. Ta hasi un apelacion na tur compania cu a registra pa verifica si a ricibi e email aki, mirando cu esaki lo por a bay den ‘junk mail’.

Unabes cu a ricibi e email di confirmacion aki, cada compania lo por pasa riba diamars of diahuebs na oficina principal di A.T.A. cu ta situa pabou di Talk of the Town pa asina busca nan seyo di pre-check. Por pasa busca e seyo di pre-check durante oranan di trabou entre 8:30 AM y 12:00 PM of entre 1:00 PM y 4:30 PM. Cada compania lo wordo otorga un (1) seyo di pre-check den forma di un sticker y lo ricibi esaki den forma digital tambe. Na momento di busca e seyo di pre-check, cada compania lo mester presenta un copia di e email di confirmacion cu a ricibi y lo mester firma pa asina haya e seyo di pre-check.

E 852 companianan cu a logra pasa e prome fase di e programa HH Code awor lo por sigui pa e di dos fase di e programa, cual ta consisti di un bishita inespera di D.V.G. caminda lo inspecciona e sitio di operacion. Sinembargo, mirando cu e HH Code ta un seyo mandatorio cu tur compania mester obtene y tambe considerando e demanda grandi cu tin di parti di companianan cu no a logra completa e registracion y checklist ainda, e ultimo fecha pa completa esaki a wordo extendi pa juni 14.

Den transcurso di e siman nos dilanti tambe por spera e introduccion di algun sectornan adicional cu lo wordo pidi pa completa e registracion y checklist pa cu e HH Code. Pa mas informacion tocante e HH Code y con pa registra por bishita www.arubacovid19.org/ahhc of por manda un email na healthcode@aruba.com

Comments

comments