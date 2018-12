Total di 67 profesional hotelero a completa curso pa eleva nan calidad di servicio

Diabierna mainta un grupo di 67 trahado di nos sector turistico a keda reconoci pa nan boluntad y dedicacion. Diferente propiedad na Aruba a tuma e oportunidad di eleva nan capacidad profesional y asina, brinda e miho servicio posibel na nos bishitantenan. Interval International y Caribbean Hotel & Tourism Association Educational Foundation (CHTAEF) a facilita e curso aki y Oficina di Turismo Aruba (A.T.A.) tabata presente den persona di su CEO, Ronella Tjin Asjoe-Croes y Dyane Vis-Escalona, Business Manager. E cursonan cu empleadonan a ricibi y completa ta ‘Housekeeping – Preventing and Controlling the Spread of Infection’ y ‘How to Motivate Your Team Through Effective Leadership’. Aruba Timeshare Association (ATSA) tambe tabata presente, pa medio di Andy Osbourne, y a hunga un parti integral den realisacion di e cursonan aki.

Vis-Escalona a hiba palabra enfatisando e importancia di entrenamento y desaroyo profesional pa e exito di e industria turistico. “E atencion y boluntad creciente pa inverti den nos capital humano ta imperativo pa mantene nos posicion como lider den destinonan turistico. Consecuentemente, e inversion den capital humano tin un impacto riba e isla su bienestar economico,” asina e ehecutivo di A.T.A. a comenta.

Neil Kolton, Director di Resort Sales & Services pa Caribe y Southeast US pa Interval International a expresa un satisfaccion grandi di por aporta na e forsa laboral hotelero di Aruba, un destino sumamente importante pa e organisacion Interval International cu ta resalta pa su servicio amabel y di nivel halto. Durante mas cu un decada caba, Interval International y su miembronan a pone rond di 450 mil dollar disponibel pa becanan a traves di CHTAEF pa yuda ciudadanonan den Caribe avansa den nan careranan hotelero.

A.T.A. ta gradici Interval International, como tambe Tracy Bell di CHTAEF kende tambe tabata na e ceremonia, pa nan compromiso na entrenamento y educacion di nos profesionalnan hotelero y pa reconoce e importancia di inversion continuo den e capital humano. Vis-Escalona ta elabora, bisando: “Ta importante pa nos aprecia e lealtad demostra pa nos bishitantenan. Nan ta, finalmente, ta e vehiculo di mercadeo number un. 38% di esunnan cu ta bishita nos isla ta bisa cu nan a scoge Aruba door cu un famia of amigo a recomenda nan pa bin. Nos amigonan den timeshare ta probablemente nos miho representantenan y nos mester cuida esey.”

Fuera di traha riba mercadeo y maneho di turismo na Aruba, A.T.A. tambe lo sigui eherce e responsabilidad pa educa y capacita e forsa laboral den e industria di hospitalidad. Esaki ta ser haci entre otro pa medio di e Aruba Certification Program (ACP), cu ta resorta bao di Aruba Excellence Foundation. Aki ta percura cu tin un conocemento mas amplio, corecto y consistente di e historia, cultural, flora y fauna di Aruba, ademas di un excelencia den servicio. Obhetivo principal di Aruba Excellence Foundation ta pa aumenta e calidad di servicio door di expande programanan riba nivel operacional, gerencial y ehecutivo y asina crea un industria mas fuerte y cu e compromiso pa tin un miho nivel di servicio posibel.

Na final di e evento di diabierna Mainta, cada un di e 67 profesionalnan a ser yama riba podium pa ricibi su certificado. Nan a ricibi un pabien di Neil Kolton, Tracy Bell, Andrew Osbourne di Aruba Timeshare Association, Ronella Tjin Asjoe-Croes y Diane Vis-Escalona rondona pa aplauso y apoyo di tur otro cursista presente.

