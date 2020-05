Total di 297 compania ya a completa e prome fase di e Aruba Health & Happiness code

Siman pasa Oficina di Turismo di Aruba (A.T.A.) a lansa e “Aruba Health & Happiness Code” (HH Code) den colaboracion cu Departamento di Salud Publico (D.V.G.), Ministerio di Salubridad, y socionan clave den e industria turistico. Un total di 297 compania cu a yena e registracion y checklist debidamente durante e prome siman ya caba a logra completa e prome fase di e proceso di Aruba Health & Happiness Code (HH Code) exitosamente y consecuentemente por ricibi nan seyo colorido di HH Code (seyo di pre-check).

E 297 companianan cu ya caba a logra completa e prome fase di HH Code exitosamente door di yena e registracion y checklist debidamente cumpliendo cu tur rekisitonan, ta inclui companianan den e cuater sectornan di ‘Accommodation’, ‘Retail/Shop/Supermarkets’, ‘Food & Beverage’ y ‘Food Trucks’. E companianan aki a ricibi un email confirmando cu nan a completa e prome fase aki pa cual nan ta wordo otorga un seyo colorido di HH Code (seyo di pre-check). Ta hasi un apelacion na tur compania cu a registra pa verifica si a ricibi e email aki, mirando cu esaki lo por a bay den ‘junk mail’.

Companianan cu ricibi e email aki lo por pasa busca nan seyo colorido (seyo di pre-check) entrante diabierna, 29 di mei, na oficina principal di A.T.A. cu ta situa pabou di Talk of the Town. Por pasa busca esaki durante orario di trabou entre 8:00 AM y 12:00 PM y entre 1:00 PM pa 5:00 PM di dialuna pa diabierna. Ta pidi tur compania pa tene cuenta cu na momento di busca e seyo colorido di HH Code, cada compania lo wordo otorga un (1) seyo colorido den forma di un sticker. E seyo colorido lo wordo manda via email den forma digital tambe. Ademas, ora di busca e seyo colorido cada compania lo mester presenta un copia di e email di confirmacion cu a ricibi y lo mester firma pa asina haya e seyo colorido (seyo di pre-check).

Despues di a completa exitosamente e prome fase, e datonan di e 297 companianan cu a ricibi nan seyo colorido (seyo di pre-check) awor lo wordo traspasa pa D.V.G. pa asina inicia e di dos fase di e proceso di HH Code cu ta consisti di un inspeccion na e sitio di operacion. Ta importante pa menciona cu no tin ningun termino stipula den cual por spera e bishita aki, mirando cu e lo tuma luga inesperadamente y e cantidad di companianan cu lo mester wordo inspecciona ta grandi. Sinembargo, A.T.A. siguramente lo mercadea e companianan cu ya caba a logra obtene nan seyo colorido (seyo di pre-check).

A.T.A. kier haci uso di e oportunidad aki tambe pa recorda tur compania cu e HH Code ta un seyo mandatorio cu tur compania mester obtene. Tuma bon nota cu e ultimo dia pa companianan completa e registracion y checklist ta diadomingo awor, dia 31 di mei pa 5 or di atardi, pa e cuater sectornan cu ya a wordo lansa. Dentro di poco por spera e introduccion di sectornan adicional cu tambe lo wordo pidi pa completa e registracion y checklist pa cu e HH Code. Pa mas informacion tocante e HH Code y con pa registra por bishita www.arubacovid19.org/ahhc of por manda un email na healthcode@aruba.com.

