Total di 20 hoben a cuminsa cu Formacion Social di cual uno so a cay afo

Dia 2 di april a cuminsa cu e di dos grupo di Proyecto Formacion Social. E tabata un grupo grandi di 20 hoben. E grupo ta bezig ta custumbra cu e parti di kazerne y tambe e parti di gusta y logistica. Poco poco ta bouw op e parti di movecion.

Sra. Jessy Ras, director di Proyecto Formacion Social a splica cu ya caba un hoben a cay afo. Ey ta wak cu e presion ta hopi halto. E ta mane un shock cu nan ta bin kazerne, nada no ta bay mas manera cu nan kier, pero manera militar. E prome hoben di prome dia caba a duna di conoce cu e kier bay cas, a purba di convence, pero toch a dicidi di bay cas. No por forsa niun hende pa keda den kazerne.

Tbata tin mas di 20 inscripcion, pero nan tin un doelgroep. Tin hobennan cu a bin inscribi, pero sea nan no tin edad of nan tabata tin unn estudio tambe caba. Tabata tin e caso di un hoben si cu a bin inscribi, pero e no por a participa door cu el a haya trabao, cual toch ta e meta.

Den 3 siman entre inscripcion y cuminsa cu e grupo, cual toch ta satisfactorio pa Sra. Ras.

Normalmente, e proyecto ta di haci 2 grupo pa aña. Pero awo ta focus ariba un grupp y pa fin di maart otro aña lo cuminsa cu grupo nobo.

Pa loke ta edad, e ta un regla, cu no por tuma hoben bou di 18 aña, mirando cu nan ta menor di edad. No por obliga niun hende pa tuma niun hoben, e ta algo boluntario. Edad tambe, e ta dificil, mirando cu tin ley di Derechonan Humano, cu no por forsa niun hende pa ta eyden.

E hobennan ya caba ta siñando di disciplina, cual ta algo positivo. Sra. Ras ta contento cu nan a bin inscribi, aunke algun a bin via mayornan obliga. Pero ya caba ta hayando structura tambe, y mayornan tambe kier wordo informa, dus tin mayornan cu kier a bay cas, ta yama puntra pa e hoben, pero en general e ta desaroyando hopi positivo.

