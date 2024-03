Despues di 3 siman di competencia den “Poole Play” e clasificadonan pa hunga e semifinal di e torneo “Himno y Bandera 2024 60 plus”, ta conocí.

Diadomingo cu a pasa tabatin 3 wega sumamente interesante pa dicidi e clasificación. E Prome wega den Poole B a bay entre Astros y Florsheim. Astros a gana su wega cu score di 6 pa 1 y asina sigura un chens pa clasifica. Despues Aruba Juniors a enfrenta Boomerang den un wega pa dicidi cua ta gana Poole A. Aruba Juniors tabata mester un inning extra pa gana Boomerang 3-2 lagando nan den terreno. Den ultimo wega JT Tigers ta sorprende e favorito y invicto Glovers cu score di 5 pa 1. Asina mes JT Tiger ta keda cortico pa clasifica door cu nan tabatin mucho mas careda contra cu Glovers y Astros. E torneo Himno y Bandera ta continua diadomingo 17 y dialuna 18 di maart 2024 cu e semifinalnan y finalnan respectivamente. E prome wega riba schedule diadomingo pa 9or am lo ta un wega amistoso entre Janis y JT Tigers. Despues pa 11or am ta sigui e prome wega di semifinal entre Aruba Juniors y Astros. E wega aki lo ta hot mirando cu tur dos team ta bin cu e meta pa gana y asina pasa pa final. Pa 12:30 PM lo enfrenta otro Glovers y Boomerang. Boomerang ta bin cu nan team completo pa bataya e fuerte equipo di Glovers. Mester menciona cu tur dos team tin varios hungado cu den pasodo tabata hungadonan grandi di nivel halto di nos softball y baseball. Dialuna dia 18 di maart, “Dia di Himno y Bandera” lo tin un wega amistoso pa 9:30 am sigui pa Florsheim contra JT Tigers. Pa 12:30 pm lo tin e wega pa di 3er luga y e gran final lo ta pa 2or pm. Despues lo tin e ultimo wega cual lo ta un wega amistoso entre Hospital y Saint Maarten.

Si bo ta gusta softball y bon ambiente ta na Aruba Juniors su compleho deportivo bo mester ta e fin di siman aki. Pa 4or Zeta Band cu su popular cantante Tattoo lo rezona. Manera custumber bar y cushina lo ta bon surti. Nos ta warda bo.