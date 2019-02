Torneo di Softball di Nine Lives Aruba Foundation pa por recauda fondo

Diadomingo awo dia 10 di februari, Nine Lives Aruba Foundation lo bay tene un dia deportivo, cu weganan di softball ariba veld di Flatstone, pa asina recauda fondo pa nan por sigui yuda den e sterlisacion di cacho cu pushinan ariba caya.

Ta un secreto publico cu e situacion di cacho y pushinan bandona, riba caya, ta preocupante. Nan ta keda broei, haciendo e cantidad di pushi cu cachonan ariba caya mas grandi ainda. Hopi lo yega na e famoso Kill Cage, unda cu nan ta wordo mata. P’esey pa algun aña tabata tin e campaña ‘Stimami, Sterilisami’. Pero esaki a yega na su fin na fin di 2018. Pa sterilisa un cacho of un pushi ta costa placa. Tin varios fundacion cu a base boluntario ta yuda den esaki. Pero hopi biaha nan mes no tin e fondonan necesario pa haci esaki. Un di e fundacionnan aki t Nine Lives Aruba Foundation, cu ta focus ariba pushinan cu ta ariba caya. Nan tambe kier contribui na sterilisa y asina baha e populacion di pushinan ariba caya. Pero manera tur cos, placa ta hunga un rol den esaki. Si no tin fondo, no por haci nada.

Pa recauda fondo Nine Lives Aruba Foundation lo tene un dia deportivo, cu weganan di softball ariba veld di Flatstone, y tur loke nan recauda ta bay pa cubri gastonan di sterilisacion. Sra. Geraldine Kock, vice presidente di e Nine Lives Aruba ta splica cu meta di e actividad deportivo aki ta pa recauda fondo pa sterilis, aunke cu e enfoke ta mas tanto ariba pushinan Sa pasa cu nan ta haya melding di cacho tambe, pero tin mas fundacion cu ta atende cu cacho. Awo no tin e campaña ‘Stimami, Sterilisami’ mas, pero ora di ‘trap’ un pushi of un cacho, e prijsnan di veterinario pa sterilisa e pushi of e cacho ta hopi pika.

Ultimo ey nan a haya un melding di 30 pushi na un cas cual sigur ta algo hopi preocupante ya cu mester busca luga pa nan keda, pero prome lo mester sterilisa e bestianan aki. No por gara nan y hiba nan un caminda unda cu nan ta keda broei. E ora ta mescos cu ta coy awa hiba lama. Es decir, cu no a haci nada.

Nine Lives Aruba Foundation ta haci un apelacon na comunidad di Aruba en general, pa contribui cu Nine Lives Foundation den nan recaudacion di fondo pa asina yuda e pushi y cachonan ariba caya.

E actividad aki ta un proyecto en conhunto cu Universidad di Aruba, cu a scoge Nine Lives Foundation pa haci un proyecto.

Fondonan lo bin mas tanto for di loke bende na bebida y cuminda ariba veld, pero tambe lo tin boluntarionan cu lo tin rifanan ta bende cual lo hunga dia 9 di maart. Esaki ta un fecha unda cu Nine Lives Aruba Foundation ta cumpli su prome aña di existencia. E lo ta bay ta un dia druk pa e fundacion.

Comments

comments