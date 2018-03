Torneo di pesca riba Dia di Himno y Bandera cu mas di 600 kilo di pisca

Diadomingo 18 di maart 2018 a tuma luga e tradicional torneo di Pesca di Spaans Lagoen na ocasion di Himno y Bandera, unda e meta tabata pa determina e rey di djajpou di Aruba.

For di oranan di marduga a sali alrededor di 28 boto cu 86 participante inscribe. Durante di e dia festivo, na e centro situa na Spaans Lagoen, Pos Chikito, tabata tin un dia di famia cu musica ambientoso y un bar y cushina bon surti. Pa 2’or di atardi ora e botonan a cuminsa drenta cu nan captura di dia, publico presente a gosa di e espectaculo di mira pisca fresco yega tera. A surgi un conmocion grandi na momento cu tur presente a bosha pa purba cumpra e pisca cu a ser bendi na e sitio mes.

Exitoso torneo y dia di famia:

Pa 4’or di atardi e pesahe a clausura y a pasa na contamento pa sa ken ta e rey di djampou di nos isla. Apesar di tabata un dia dificil pa loke ta condicion di lama cu biento fuerte y strom pariba, piscadonan a trece mas di 600 kilo di pisca tera. Hopi conofes y picuda grandi por a ser mira, como tambe 300 kilo di djampou. Un logro cu sigur e piscadonan merece un elogio special

Mayor ehemplarnan:

Ganadonan pa mayor ehemplar a resulta como lo siguiente. E boto Corca di capitan Roberto Geerman a bay cu e Brasi di mas grandi, pisando 11.2 kilo. E boto Aruba Ariba di capitan Buchi Briesen a bay cu premio pa Pisca Cora mas grandi cu un Savonechi cu a kibra e balansa na 8.9 kilo. E picuda di mas grandi a bay pa e boto Josy di capitan Ricardo “Ley” Croes cu a pisa 10.6 kilo. E boto Josy a bay tambe cu e premio pa mayor ehemplar di Conofes pisando 13.4 kilo y cual ehemplar a bira tambe e pisca mas pisa di henter e torneo e aña aki. E premio mayor ehemplar Rab’I gay, ta un reto di e organisacion Baranca, Boat and Fishing Aruba, cual hobennan ta pone 100 florin como premio disponibel pa e feliz ganador. E premio di Baranca, Boat and Fishing Aruba a bay pa e boto Pochito di Capitan Victor Carolina cu a pisa 11.5 kilo y cual ehemplar a bira tambe e djampou mas grandi di henter e torneo. E mayor ehemplar Djampou Hala Geel a bay pa e boto Sienna di capitan Luis Rasmijn cu a gara un Djampou Hala Geel di 10.1 Kilo.

Mayor kilahe overall:

Na di 3 lugar den total kilahe overall tabata e boto Aruba Ariba di Capitan Buchi Briesen cu 54.2 di pisca. Na di 2 lugar total kilahe overall a keda e boto Elizee di Capitan Mario “Dechi” Bislip. Na prome lugar total kilahe overall tabata pa e boto Pochito di Capitan Victor “Vito” Carolina cu pisa un total di 87.1 kilo di pisca.

Rey di Djampou:

Den e torneo pa determina Rey di Djampou, mas cu claro ta e peso di djampou ta conta y un total di no menos cu 300 kilo di Djampou a keda gara. Na di 3 lugar, esta e prins chikito di djampou di Aruba, a keda capitan Roberto Geerman di e boto Corca kende a laga pisa 38.5 kilo di Djampou. Na di 2 lugar, birando asina e Prins grandi di Djampou di Aruba, a keda capitan Buchi Briesen di e boto Aruba Ariba cu a pisa 40.5 kilo di djampou. E gran ganador di e atardi, kende a keda corona como Rey di Djampou di Aruba pa 2018, tabata Capitan Mario “Dechi” Bislip di e boto Elizee cu a hiba e number di team “Los Muertos” cu a pisa 56 kilo total di djampou. Di e forma aki pa di 3 aña consecutivo awor, e corona ta cambia di doño.

Na e occasion aki a honra 3 baluarte di piscamento, reconoci na Spaans Lagoen, pa nan aporte na piscamento. Prome pa ricibi su reconocimento tabata Tico de Mey kende su trayectoria largo a ser interumpi unicamente pa un salud poco fragil recientemente. Tambe a ricibi un plakaat mas palabra di elogio Bernardo “Soso” Paesch y Iby Paesch. Ambos piscado active di e centro kendenan ta pisca pa hopi aña na e centro.

Hopi premio:

Na clausura di e atardi a rifa varios premio di Consuelo como tambe a rifa un ticket y weekend stay pa Curacao. Sr. John Laurence conocido portavoz di piscadonan di e centro a duna elogio na e organisadornan y a keda conveni entre tur presente cu lo entrega denter di pronto un plakaat durante un evento festivo cu lo keda anuncia denter di poco.

GRADICIMENTO:

Organisadornan ta contento cu e resultadonan di e torneo y ta gradici tur e patronisador, voluntario y trahadonan cu a yuda haci tur esaki posibel. Ta hopi tin y lo no kier lubida niun na e momentonan aki. Danki di curason na tur como tambe na tur e participantenan.

