No ta prome, sino ta di tres aña caba cu comision di Hulpverlenersteam (HVT) di Horacio Oduber Hospital di ta organisa e competencia di Beach Tennis. E team di HVT ta conta cu un lista largo di boluntarionan na HOH, cu ta semper cla pa brinda extra sosten, banda di nan trabou regular den hospital, na momento di emergencia of calamidad. Nan ta entrena constantemente pa ta cla si encaso surgi un calamidad of emergencia y e biaha e training a bay compaña cu ambiente, colegialidad y cometencia fuerte na e torneo di Beach Tennis. Un evento super bon organisa danki na coleganan Barbara Poelmann, Milka Wernet y Ilse de Cuba.

Barbara Poelmann, miembro di e comision HVT y un di e motornan tras di torneo di Beach Tennis, a indica cu e ta super contento paso tabatin mas cu 100 hende cu a inscribi e aña aki compara cu aña pasa unda un total di 68 hende a inscribi. Tabatin oportunidad pa inscribi den diferente categoria y diferente nivel, esta teamnan mix y categoria fun y mas avansa.

Por a ripara tambe cu cu e aña aki mas hende a bay mira e weganan pues hopi colega a yega pa duna sosten na otro. Por ultimo, Barbara Poelmann a gradici tur esnan cu a inscribi pa participa den e campeonato y ta spera cu otro aña mas hende por inscribi y join actividadnan deportivo.

Ingmar Ramharakh, di Departamento LABHOH, ta contento cu nan team a resulta e campeon di categoria Fun Mix. “Nos a hunga alredor di shete wega pa por yega final y nos a gana tambe.

Loke ta haci nos team special ta cu mi a hunga cu mi ruman Saskia y hunto nos ta forma un bon team y nos a bay cu e trofeo di campeon!”, Ingmar ta termina bisando cu un sonrisa.

Nefrologo Romeo Kock tambe tabata un di participante den e torneo di Beach Tennis. Kock a comenta cu Departamento di Dialyse tabatin un total di 5 team inscribi. Nan tur tabatin hopi gana y entusiasmo pa participa den e weganan di e aña aki. “E tipo di actividadna asina ta trece hopi ambiente y ta crea un “band” entre e diferente gruponan di HOH. E actividad tabata uno hopi gezellig ya cu tur hende por a topa y papia cu otro pafo di trabou”, asina dr. Kock ta conta.

Un pabien na tur cu a bay cas cu premio despues di a bataya fuerte contra otro. Danki na tur cu a participa y a pasa apoya durante e tremendo evento aki. Tambe un danki di curason na Hunta di Directiva di HOH cu un bes mas a sostene e actividad aki organisa pa comision di HVT.