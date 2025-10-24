Internacional: SAN JUAN, Puerto Rico — Tormenta Tropical Melissa tabata casi staciona den Caribe central diabierna mientras cu pronosticonan a adverti cu e por fortalese y swipe Jamaica como un horcan poderoso y basha un cantidad di awacero te cu 35 inch (89 centimeter) riba zuidwest di Haiti, caminda nan a inundacion di inundacion y deslave di tera.

Tabata anticipa cu e tormenta iregular lo baha awacero abundante riba Jamaica y e regionnan zuid di Haiti y Repúblika Dominicana. Por lo menos tres persona a muri na Haiti, y na Republica Dominicana un persona a muri y un reporta di ta perdi.

E awacero pisa aki ta djis bay sinta riba un area pa varios dia,” Jamie Rhome, director suplente na e Centro Nacional di Horcan di Merca a bisa.

E tormenta tabata situa mas o menos 215 miya (345 kilometer) zuidoost di Kingston, Jamaica, y mas o menos 225 miya (360 kilometer) zuidwest di Port-au-Prince, Haiti. E tabatin bientonan maximo sosten di 65 mph (100 kph) y tabata move nort na 2 mph (4 kph), e centro di Merca a bisa. Un vigilancia di horcan y un advertencia di tormenta tropical ta na vigor pa Jamaica y e peninsula zuidwest di Haiti.

Kico nos sa di tormenta tropical Melissa!!

– Te cu diabierna trempan, Melissa tabata situa zuidoost di Kingston, Jamaica, cu bientonan maximo sosten di 45mph, moviendo poco poco nort.

– Autoridadnan na Jamaica y Republica Dominicana cera scolnan y oficinanan di gobierno, cu ONU preparando refugionan di emergencia na Haiti, pa motibo di e menasa severo di tempo.