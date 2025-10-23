Internacional: Tormenta Tropical Melissa apenas ta move basta slow den Caribe, y ta netamente esey ta hasie asina peligroso. Mas largo e keda, mas awasero e ta basha, y mas probablemente e ta intensifica rapidamente den un tormenta monstruoso.
Pronosticonan di intensidad a aumenta considerablemente den e ultimo dianan. E scenario di peor caso pa algun isla di Caribe ta cada bes mas probabel, ya cu ta spera cu Melissa lo yega por lo menos e forsa di horcan di categoria 4 otro siman, pa awanan sumamente cayente.
Un advertencia di tormenta tropical ta na vigor pa Jamaica pasobra ta anticipa cu e bientonan mas pafo di Melissa lo yega eynan den e proximo dia. Vigilancia di horcan ta na vigor pa Jamaica y partinan di Haiti, loke ta nifica cu bientonan di forsa di horcan ta posibel durante fin di siman. Haiti, Jamaica, y partinan di Republica Dominicana lo enfrenta dianan di awasero pisa cu ta menasa inundacion repentino inundacion y posibel lodo peligroso.
A base di e pronostico actual, Jamaica por ta caba t’e epicentro di e pio cu Melissa tin.