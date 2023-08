Diadomingo merdia e avion cu ta bula den sistemanan tropical y horcan di National Hurricane Center a lanta vuelo for di Aruba y a bay pariba direccion e sistema grandi cu tabata formando y a dal varios buelta y colecta informacionnan pa NHC cu ta importante e.o biento, temperatura y su direccion cu e tempo aki ta move.

Despues cu a colecta tur e informacionnan di e ola tropical fuerte aki ta confirma cu e sistema tropical aki Invest 90L cu a pone cu riba islanan di AB for di marduga a conoce awacero aki aya a forma pa un tormenta tropical.

E sistema no ta un menasa pa islanan ABC, pero si tin un vigilancia grandi pa Republica Dominicana y Haiti debi cu e sistema aki ta pasa riba ful riba nan. Despues cu e sistema aki sali for di caribe ta spera cu e lo converti den un horcan.