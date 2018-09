Mientras cu Caribe henter ta monitoriando e tormenta Isaac, pa Aruba e no ta presenta un menasa. Autoridadnan local ta informa cu Aruba lo sinti e efecto di e tormenta den curso di diahuebs momento cu biento lo cay. Pero mas cu esey no ta wordo premira pa awor. Autoridadnan local lo sigui monitoria y lo tene comunidad informa. P’e momento aki no tin necesidad di preocupacion y sigur no di panico.

