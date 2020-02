Topcar y Kia Motors Aruba ta introduci modelo nobo riba mercado

Recientemente a yega na e showroom di Topcar un modelo nobo den line-up di Kia.

E Kia Seltos ta yega pa complementa e liña di modelonan den categoria di SUV. E presenta un alternativa cu ta posiciona su mes entre Kia Soul y Kia Sportage.

E Kia Seltos EX ta bini cu motor 4 cilinder di 1.6 L y ta ofrece un cabina comfortabel y ‘tech-savvy’, tanto den e technologia di entrenamiento como tambe den su seguridad. Algun di e caracteristicanan pa menciona ta; Rear View Camera, front and rear Parking distance sensors, Push Start Button, Wireless cell charger y Bluetooth with voice recognition.

Nos ta invitabo pasa nos showroom na Topcar y admira e modelo aki pa bo mes. Nos ta habri di dialuna pa diabierna for di 8or di mainta te cu 5.30 di atardi y diasabra nos ta habri for di 9or di mainta te cu 1or di merdia. Topcar N.V. ta un compania local dinamico, agente exclusivo di vehiculonan marca Kia. Topcar tambe ta ofrece servicio inmediato na su clientenan den ramo di benta, parts y garashi. Su personal servicial cu experiencia incomparabel ta para semper cla pa duna e mihor servicio. Pasa Showroom den Caya Ernesto Petronia 21 of jama na 528-9500. Tambe bo por tuma contact cu nos y chat cu nos representantenan di venta na 568-9793, Corda bishita nos pagina di Facebook Kia Motors Aruba of nos website www.kia.com/aw

