TOPA ta insisti riba miho derecho pa trahado na pia di trabao

Saliendo for di e punto di bista unda cu trahado na Aruba tin su derecho aunke cu ainda tin e cultura di miedo bou e trahado unda cu ILO ta describi cu tur trahado tin derecho mundalmente pa haya un representacion di un sindicato na pia di trabou . Sr. Bernabela di Sindicato TOPA ta splica.

Den companianan grandi di gobierno ta purba di tene sindicato afor pasobra cu tin cos di sconde. Esaki ta loke TOPA no lo acepta. Si nan ta drenta nan kier sinta papia y dialoga cu gerencia pasobra nan kier sali na defensa di e trahado na pia di trabou. Si ta e caso cu tin problema cu trahado, nan tin e deber pa acerca na sindicato pa bin representanan y gerencia mester ta habri pa scucha sindicato pa yega na un solucion satisfactoria pa logra un ambiente di trabou aceptabel.

E opcion di purba di tene sindicato afo di compania estatal di gobierno no lo bay resulta ya cu dia pa dia, esaki ta haci su entrada. caminda cu da pa dia ta haci su entrada y ta keda insisti pa trahado por haya e representacion cu mester na pai di trabou unda niun compania estatal por stroba esaki pasobra esaki ta contempla den ley mundialmente.

Tambe mester bin un transparencia unda cu mayoria di companianan ta keda warda nan buki di cifra contable pa por tin e excusa pa despues bisa cu nan no tin placa y cos ta malo. Pero esaki no por tuma luga tur ora di banda di e trahado cu ta pone su esfuerzo tur dia pa haci e trabou manera mester ta.

Riba esaki mester bin un fairshare pa cu trahado unda no por ta cu gerencia si por biba na grandi cu entrada financiero grandi pero ora ta papia di e trahado no tin cen ni miho condicion. Pero si ta exigi y pone mas presion riba e trahado y esaki mester cambia cu transparencia specialmente den e companianan estatal pasobra con cu bay bin sindicato lo haci su entrada pa defende trahado. Esaki tabata declaracionnan di Sr. Rene Bernabela, di Sindicato TOPA.

