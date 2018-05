TOPA ta gana referendum di departamento nautico di APA

Diabierna a tuma luga e referendum di e departamento nautico di APA caminda cu e trahadonan di e departamento aki a acerca sindicato di TOPA pa representa nan den e proximo negociacion di CAO.Lider di e sindicato aki, Sr. Rene Bernabela ta amplia mas ariba e ultimo desaroyonan aki.

Sr. Bernabela a remarca cu despues di e ultimo referendum na Januari na APA unda cu sindicato TOPA no a logra saca e mayoria. Despues di e resultado, trahadonan di e departamento aki, a dicidi di acerca sindicato TOPA toch, ya cu nan a sinti cu e sindicato cu nan tabata encarga no a representa nan y e trahadonan no tin e interes pa keda cerca e sindicato ey mas. E biaha aki tabata tin un total 24 trahado cu tabata tin derecho di voto pa e referendum, di cual 16 a vota na fabor di TOPA. E ora sindicato TOPA ta bira oficialmente ta bay representa e trahadonan di APA di e departamento nautico.

Un di e disgusto cu a wordo manifesta ta e falta di atencion di e sindicato anterior cu tabata representa nan, mirando cu ora cu tin problema na pia di trabao, cu ora mester representacion di e sindicato, nan ta yama e presidente di sindicato anterior pero e nunca no ta presenta pa duna e atencion pa cu e problema.

Trahadonan di APA ta haya cu si nan ta pagando un contribucion den un sindicato esaki tin e deber di bay sali representa nan ora cu nan ta yama y haya e atencion. Esey a pone cu nan a disgusta cu e otro sindicato y nan a acerca sindicato TOPA pa oficialmente representa e trahadonan.

Ta asina cu a wordo solicita intervencion di sindicato pasobra cu na e momentonan aki gerencia di APA tin un caso den corte contra mediador di gobierno y contra sindicato TOPA pasobra cu nan no kier pa sindicato wordo reconoci den APA unda tin cu bisa cu mediador di gobierno y sindicato a gana e caso aki.

Sr. Bernabela a sigui bisa cu recientemente tabata tin un caso den corte, caminda cu gerencia di APA a entama un caso contra di mediador di gobierno y casi contra di TOPA. Esaki ta motibo cu gerencia di APA no tabata kier pa TOPA wordo reconoci den APA. Pero sindicato TOPA y mediador di Gobierno a gana nan caso den corte.

Si e gerencia di APA gusta of no, ta resulta cu riba e caso aki cu e trahadonan di departamento nautico kier e representacion di sindicato di TOPA, e ora gerencia di APA no tin un otro opcion sino acepta esaki y sinta yega na un acuerdo cu sindicato TOPA. Ta spera cu esaki tuma luga den e proximo dianan.

APA no ta mal para. E ta hayando placa di ASTEC, barconan di crucero ta creciendo, y ta hasta trahando mas espacio, ta drecha lama,y sindicato a tuma tur esey na cuenta. Durante ultimo reunion APA a duna di conoce den e ultimo reunion cu nan tin disponibel 25cent y di lo tin cu wak con e sindicato nan lo tin cu bay reparti bou e trahadonan aki .

TOPA como sindicato no a duna hopi atencion riba esaki pasobra a bisa cu ora sinta na mesa cu e negociacion pa CAO cuminsa, e ora ey nan a cuminsa pone e parti di CAO dilanti di e gerencia di APA y cuminsa negocia cu otro manera mester ta y representando e trahado dignamente.

En berdad e situacion financiero actual di APA no por ta asina malo mirando tur e proyectonan cu nan tin pendiente actualmente. Si no ta pa e departamento nautico, ta kere cu den caso aki no por bin cu tur e cruceronan cu ta bin mara na canto sin a ayudo di e trahadonan di e departamento nautico unda cu e gerencia di APA mester ta mas agradeci cu nan cu awe nos por tin tur e cruceronan aki cu ta bin mara na canto y cu yudansa di e trahadonan cu ta yuda engrandece e turismo y economia na Aruba

