TOPA preocupa pa cu e situacion tenso na KIA

Sindicato TOPA a tuma nota prome cu e dianan di carnaval un situacion cu a presenta na KIA, unda cu e prizoneronan a rebeldia y a cende cierto parti di e prizon na candela.

Riba e topico aki, sindicato TOPA tabata tin reunion cu Minister di Husticia y e director interino di KIA, unda cu nan a haya un rondleiding, unda cu nan a wak den ki condicion e celnan ta aworaki. Di parti di TOPA, ora cu nan a haya e recorido, nan a ripara cu tin aspectonan cu mester wordo regla, y un di e malcontento di e trahadonan di KIA ta, cu nan director suplente kier mandanan bay traha, na un parti cu no ta sigur. Un di e problemanan di mas grandi ta cu, e candalnan cu mester ta na porta di celnan, cu ta tene easkinan cera, ta via bestelling special esaki mester bay, pa nan yega Aruba. Y esaki ta tuma su proceso.

Sr. Bernabela, e burocracia ta grandi y den e caso aki , esey ta e motibo di e tardansa di e bestelling pa e candalnan di e celnan. E ora a puntra e dicon asina tanto, mirando cu for di tempo si a bestel e candalnan aki, dicon ta tarda asina hopi, como contesta nan a haya ta cu hopi biaha ta e papeleo ta esun cu ta tarda y den e caso aki, na momento cu esaki wordo aproba, e ora ta manda pidi e candalnan aki.

Di otro banda, mester tin un sistema mas miho, caminda cu KIA den e caso aki, mirando e situacion na KIA, cu e edificio mes ta den un situacion deplorabel. Di parti di gobierno, ya caba nan a rosa un otro sitio, na Balashi, banda di e planta di WEB. TOPA ta den contacto estrecho cu KIA y bureau di oficina di Minister, ya cu e situacion na KIA mester wordo monitoria, y nan kier haya un clarificacion te con leu e situacion ta cu e construccion di e prizon nobo, pa cu e parti financiero. E minister siman pasa a duna un splicacion di e situacion penitenciario, pero TOPA kier haya sa specificamente con leu gobierno ta pa e financiamento di e prizon nobo.

Loke no por compronde ta con un candal pa un porta di cel, ta dura asina tanto tempo pa e yega Aruba. Dicon no por bay na un Hardware store y cumpr’e esaki, pero por a compronde for di e directiva di KIA ta cu e candalnan aki ta candalnan special, cu no por wordo kibra facilmente door di e detenidonan. P’ esey e proceso largo.

Miembronan di TOPA na KIA, ta den un preocupacion pa locual ta situacion na KIA. Y sindicato TOPA ta monitoria e situacion tambe y ta informa su miembronan ariba e desaroyo dia pa dia, con e ta bayendo. Pero minister di Husticia tin e ultimo palabra pa bisa e personal cu ta traha na KIA, pa con largo e situacion aki, e trahadonan di KIA lo mester keda soporta. E situacion na KIA aworaki ta uno deplorabel y no controlabel. Despues di tempo lo haya sa kico tur lo por sosode na KIA. E ta un situacion peligroso cu ta tumando luga na KIA . Un edificio cu a caduca basta aña atras caba, cu no ta sirbi y aworaki ta papiando di construi un prizon nobo, pero pa falta di financiamento, esaki no ta cla ainda.

