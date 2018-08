TOPA a cera CAO nobo pa su miembronan na APA

Sr. Rene Bernabela di Sindicato TOPA ta contento cu nan a yega na un bon CAO pa nan miembronan di APA.

Sindicato TOPA ta satisfecho cu gerencia di APA pa locual ta trata e negociacion di e CAO. Finalmente nan a logra yega na un acuerdo hunto cu gerencia di APA p’asina por a bay over na firma e CAO. E negociacionnan tabatin un duracion di casi un aña. Sr. Bernabela ta gradici e team negociado y e trahadonan di e departamento nautico. E sindicato a bringa riba nan peticion pa ta specifico pa locual tabata nan deseo pa haya un ahustacion den nan salario. Nan a percura p’e peticion di e trahadonan di e departamento nautico pa haya un ahustacion den nan salario wordo logra y akinan e trahadonan por sinti dentro di poco e parti di pensioengrondslag cu den e proximo añanan aki nan por sinti un alivio y e balor p’e funcion cu nan ta haci. E sindicato ta consciente di e situacion financiero cu Aruba ta pasando aden, pero esey no ta kita cu nan no ta mira e consecuencianan cu locual nan a hiba durante e parti di negociacion di e CAO aki. Tabatin compresion, pero na mes momento nan tabata determina pa yega na un punto crucial p’asina honra e peticion di e trahadonan, mirando e importancia di cada un trahado den e departamento nautico. Sr. Bernabla tambe ta felicita tur cu di un of otro manera a hunga un rol den e negociacionnan. Ademas di e ahustacion di salario cu e trahadonan a haya, tambe nan a wordo compensa cu beneficionan secundario hopi bon.

Finalmente, sr. Bernabela ta menciona cu mirando e hecho cu esaki ta e prome CAO cu Sindicato TOPA ta firma bou di empresanan estatal di Gobierno, siguramente nan lo wak pa den futuro tin mas empresanan cu nan por yuda hiba dilanti manera nan a haci den e caso aki.

Comments

comments