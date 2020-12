Top 95 Fm ta cla pa e conteo di e 95 cancion pa 2020

Manera ta e tradicion di tur aña diferente radio emisora y locutor ta scoge nan cantica number 1 di aña den e ultimo dianan di aña. Cada radio y cada locutor tin nan estilo y e escogencia di e tema number 1 sa varia hopi entre e radionan local. Esaki sigur ta mustra e variacion den gusto musical cu ta existi riba nos isla.

2020 no tabata un aña facil pa artistanan local y/of internacional. Hopi a perde 100% di nan entrada pero asina mes a sa di traha producionnan bunita pa yena nos cu alegria den un temporada dificil.

Di parti di MasNoticia nos ta yama danki na tur artista local cu den temponan duro a saca produccion of a bay live riba nan medionan social pa compaña y entretene nos pueblo durante shelter in place, toque de queda of cuarentena. Danki di curason! Cu 2021 lo ta un miho aña pa boso y cu e aña nobo trece hopi inspiracion musical pa boso deleita un y tur.

Ken abo ta kere lo bira e cancion number 1 pa aña 2020? E lo ta un tema local of internacional?

Top 95 fm ta cla pa presenta e 95 cancion di aña 2020 cuminsando for di 9:00 am te cu 9:00 pm

