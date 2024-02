Tokon Dojo, un miembro orguyoso di IFK Aruba, ta anuncia nan resultadonan excepcional na e 5th Annual United States International Kyokushin Championships, teni recientemente na Atlantic City. E evento a demostra e espirito di Kyokushin, reuniendo mas di 200 participante for di 51 dojos, 22 organisacion, y 7 pais, manera USA, Aruba, Canada, Costa Rica, Alemania, Mongolia, y Polonia.



Durante e torneo, competidonan for di rond di mundo a bini hunto pa un dia di competencia intensivo, fortaleciendo un sentido di unidad den e comunidad internacional di Kyokushin.Tokon Dojo a representa IFK Aruba y Aruba en general cu orguyo, formando un team di seis fighters entre 9 te cu 15 aña di edad. E dedicacion y trabou duro di e hobennan durante e ultimo lunanan a duna su fruto, ya cu nan a trece cas logronan remarcabel den nan categoria individual di edad y peso:Samantha Coupland: 1er LugarJP Kock: 2do LugarNoah Willer: 3er LugarAdam Oehlers: 4to LugarKai Ruiz: 4to LugarLiam Willer: 4to LugarE logro di nos competidonan, ta un testimonio di e entrenamento riguroso y compromiso di e miembronan di Tokon Dojo. E resultadonan ta refleha no solamente e habilidad di e competidonan individual, pero tambe e forsa colectivo di henter e dojo kende a yuda e muchanan den nan preparacion. E muchanan di Tokon Dojo a disfruta grandemente di e experencia di e torneo, creando memorianan duradero y formando amistad cu otro competidonan di diferente pais.

Tokon Dojo ta extende su gratitud na tur participante, miembronan di nos dojo, mayornan, famia, amigonan y nos main sponsors corporativo, Subway, Gianni’s Group, AIB Bank, RES Realty y PrintMedia cu a contribui na nos exito na e torneo.

Tokon Dojo

Tokon Dojo ta existi pa hopi aña na Aruba y awor ta bou liderazgo di Sensei Zairo Ruiz (3de dan) y Senpai Brian Marchena (1ste dan). E lesnan ta ser duna tanto na mucha como adulto riba dialuna, diahuebs y diasabra den e gymzaal di Prinses Amalia Basischool. Importante pa menciona ta cu e dojo ta sigui aplica e mesun balornan di disciplina y respet cu ta origina for di e lesnan di Shihan Frankie Kuiperi (dfm) y Shihan Greg Lacle y tin como meta principal pa pasa e conocemento di Kyokushin pa un y tur. Como tal, lesnan pa mucha ta completamente gratis na Tokon Dojo.

Kyokushin

Kyokushin Karate ta conoci mundialmente como ‘the strongest karate’. Motibo tras di esaki ta e regimen pisa di training, lesnan duna di un forma stricto, pero tambe e sistema di “full contact sparring” den dojo y “knockdown rules” durante pelea den torneo.

E resultadonan aki sigur ta un logro grandi pa mundo di karate na Aruba y specialmente pa tur esnan cu ta amante di Kyokushin. Pabien na tur cu a haci esaki posibel. Si bo ta interesa pa sa mas of tin cualkier pregunta over di Tokon Kyokushin Dojo, bishita nan pagina di Facebook of Instagram.

OSU!