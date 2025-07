Aruba Bank ta feliz pa anuncia e ganadornan di su Student Campaign 2025: To Infinity and Beyond.

Pabien na e siguiente studiantenan cu a gana:

Liam Pena Caraballo: AWG 5,000

Sophia Fernandes: iPhone 16 Pro

Masha danki na tur studiante cu a participa aplicando pa un Cuenta di Studiante pa haci e campaña aki un exito.

Pa e studiantenan cu ainda kier habri un Cuenta di Studiante, por bishita nos website: https://www.arubabank.com/Personal/Accounts/current-accounts/personal-student-account pa mas informacion.

Pa asistencia pa aplica online, por bishita nos Digital Lounge na un di nos sucursalnan na HATO, Camacuri of San Nicolas, y un di nos Digital Ambassadors lo asistibo.

Pa mas informacion por yama 527-7777.