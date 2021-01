Tjon: ‘Ainda no a haya splicacion di gobernantenan Hulandes a base di kico mester corta suma di 5 miyon’

Den un entrevista cu Parlamentario Rocco Tjon, presidente di comision fiho di asuntonan di Reino di Parlamento di Aruba, e ta comparti cu Masnoticia cu IPKO 2021 a enfoca riba bay pa dilanti, riba un aña di recuperacion, y cu reunionan di IPKO 2021 tabata hopi fructifero.

A duna un presentacion na coleganan di corsou, sint maarten y hulanda pa loke ta diferente punto riba e topico di recuperacion economico, pero tambe a papia riba refineria y duna un splicacion riba con e proceso a cana pa asina coleganan hulandes tambe sa cu e tabata un proceso transparente, na unda e dos candidato cu a wordo selecta ta conta tambe cu aprobacion di gobierno di Merca.

“A haci un peticion pa haci uzo di e plataforma aki mas biaha pasobra e realidad ta cu casi pa 1 aña tur e islanan ta sufri bao di e pandemia, incluso hulanda, pero esaki ta prome biaha cu nos ta bini hunto riba e plataforma aki,” sr. Tjon ta splica. Nan tabata tin diferente session caminda a parti e grupo grandi den cuater grupo mas chikito anto e accento cu Aruba a pone ta cu di un banda constantemente ta papia di condicionnan generico cu mester conta pa tur isla pero nos ta e unico cu mester a corta 5 miyon florin pa luna pa loke ta gasto den salubridad publico. A splica coleganan hulandes cu te dia di awe no por haya un splicacion for di gobernantenan hulandes a base di kico nan a yega na e suma di 5 miyon florin.

“Interesante tabata ta cu durante e ultimo session e gruponan a wordo parti atrobe anto uno a enfoca hopi riba e entidad nobo cu mester bin, otro grupo riba recuperacion economico, un otro riba sector primario como pilar economico, y por ultimo un grupo a enfoca riba turismo.”



Reino mester reuni mas frecuente

Sr. Tjon a participa den esun di entidad, “anto mi mester bisa cu e reunion ey tabata positivo, tur miembro di diferente parlamento a accentua cu ta importante pa wak futuro y no keda wak solamente pasado pasobra si no bo no ta bay sali afo,” segun e parlamentario ta splica Masnoticia. Tur isla ta wordo confronta cu e mesun retonan sin sa con largo esaki lo dura, dus ta importante pa traha mas hunto, pues un decision a wordo tuma pa reuni mas frecuente cu otro. “E presidente di comision di Hulanda di eerste kamer a afirma cu no ta cuestion si tin tempo, ta cuestion di traha tempo, kiermen e tambe a wak e urgencia di esaki.”

“Locual pa mi tabata hopi importante cu tur hende a reconoce ta cu berdad cu a firma un acuerdo pero e ehecucion di locual a palabra ta awor e proceso ey ta bay cuminsa,” segun sr. Tjon. Kiermen ta bay tin hopi momento mas caminda lo bay tin tension den e relacion, pasobra bo por a palabra awe por ehempel cu lo bin cambionan den un ley, pero e cambionan no ta tuma luga awe, nan mester wordo presenta na parlamento pa trata nan despues di 2 of 3 luna, y kisas pa e momento ey tin otro pensamento of debate riba dje. “Y p’esey nos a nota pa keda mas den contacto cu otro pa e relacionnan ta mas miho.”

Comments

comments