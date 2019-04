Tiroteo ta cobra bida di homber di 54 aña

EINDHOVEN – Diabierna un homber ta bira victima di un tiroteo di dia cla. E victima, un homber di 54 aña, ta fayece mas laat como consecuencia di heridanan ricibi. Habitantenan di e bario conoce e victima y ta bisa cu e homber tabata di bishita cerca su mama. Mas di 20 recherche ta investigando e caso. “Tur posibel scenario ta wordo investiga”, segun informenna policial.

E prome melding di e tiroteo ta drenta pa 9 or y 30 cerca polis. Ora cu polisnan a yega na e sitio, ta bin haya un homber tur na sanger banda di su auto. Varios tiro lo a wordo gelos. No ta mucho cla si e homber a caba di yega of tabata saliendo for di cas di su mama.

Kico precies a pasa y ken ta esun cu a tira, esey investigacion lo mester indica. A homber a wordo reanima na e sitio y den estado critico el a wordo transporta pa hospital, unda e ta bin fayece mas laat.

Den cercania di unda e tiroteo a tuma luga, polis tin e area ainda cordona. Bisiñanan no por drenta nan cas ainda. Varios auto di polis y ambulance ta na e sitio. Investigadonan tecnico a cuminsa cu’n investigacion forense, cu lo por dura henter merdia.

Testigonan ta bisa di a scucha dos tiro y tambe di a scucha hopi gritamento, y ta wak un auto ta bandona e sitio, den pura. Riba caya tabata tin un homber cu no tabata moviendo.

