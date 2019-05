Tiroteo den scol: hoben studiante ta perde su bida

DENVER, Merca- E oficina di Comisario di e condado di Douglas a informa cu dos sospechoso, studiante di e instituto, a wordo deteni despues di e atake. E hoben cu a muri tabata tin 18 aña, pero ainda no a wordo identifica.

E tiroteo a laga un persona morto y shete studiante herida diamars, den un scol STEM di Denver, Colorado, segun e Oficina di Sherrif di e condado di Douglas.

E incidente a tuma luga despues di 1 or di merdia (ora lcoal) dne e centro di estudio ubica na casi 15 miya for di Denver, den e suburbio di Highlands Ranch.

Autoridadnan a confirma cu’n studiante a muri den e atake di e dos sospechosonan, cu a wordo deteni y cu ta alumnonan tambe di e mesun scol.

E dokter forense di e condado di Douglas, Jill Roman, e studiante no a wordo identifica oficialmente, pero a sigura cu ta trata di un hoben di 18 aña.

E dos atacanteann a drenta e campus y a cuminsa tira den dos salon di klas diferente, segun e comisario Tony Spurlock. E ekiponan di emergencia a yega na e escena y a detene e dos atacantenan, despues di un resistencia di parti di e dos sospechosonan.

E dos sospechosnan ta un adulto y un hoben, cu no a resulta herida.

E victimanan, hobennan di 15 aña bay ariba, a wordo traslada pa diferente centronan medico. Tres hospital di e zona a informa cu nan a atende ocho persona relaciona cu e tiroteo. Dos tabata grave, dos ta stabeil y tres por a bay cas.

Hustamente luna pasa a cumpli 20 aña di e tiroteo den e scol secundario Columbine den e estado ey, unda cu 12 persona a muri.

