Tironan skucha den Parke Arikok

Central di polis ta ricibi un yamada di un ciudadano cu ta declara cu el a skucha mas o menos 6 tiro biniendo for di direccion di Parke Arikok. Di biaha Centrale Post ta madna un patruya pa direccion di Parke. Na nan yegada nan ta papia cu e guardia di siguridad di Safecom y esaki ta declara cu e tabata sinta den e oficina ora cu el a skucha e tironan. Depues el a sinti como sifuera un auto ta start y bay. El a meld esaki na oficina id Safecome. En conexion cu esaki, patruya di Safecom y di Polis a haci un recorido den Parke pero no a haya nada particular. Tambe a controla e caminda cu ta conduci pa Lagabena pero no ta haya nada particular tampoco. A pone Centrale Post na altura di esaki, pa cual tin tur atencion y lo sigui cu e investigacion necesario.