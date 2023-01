Diaranson prome cu 4’or di marduga polisnan a presenta na un cas na Piedra Plat unda algun adicto ambulante ta anda y den e cas a topa cu e conocido Mark Derrick. Aki cos a bay for di man unda e sospechoso no kier a scucha ordne di polis y a pasa man pa un obhecto pisa tire den direccion di polis y esaki a dal den cabes di e polis y despues a bay over na busca arma blanco pa hinca polis. E oficialnan no a basila debi cu e sospechoso Croes tabata for di man y a los un tiro di advertencia pa asina e sospechoso bay plat y a usa tacticanan pa detene Mark Derrick y a keda transporta pa warda di Polis. Departamento tecnico tambe a presenta na e sitio pa saca potret di evidencianan cu a keda atras.