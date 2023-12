Segun dato preliminar, varios persona a muri y a resulta herida den un tiramento diahuebs atardi den e universidad di plasa Jan Palach na Prague, capital Checo, segun polis local. Tambe a circula riba internet un potret di e supuesto tirado.

E medionan a reporta cu e tirado tabata riba dak di e Facultad di Arte di e Universidad di Carolina. E trafico local a wordo desvia di e zona.

“Pa 3’or y 15 di atardi, a yega un e-mail di e facultad un orden di e secretaria pa pone baricada den e oficinanan, paga candela di schoorsteen y pone mueble cerca di e porta,” un di e testigonan a revela, cu tambe a señala cu e tirado tabata e momento ey na di cuater piso.

Fuera di esey, segun informacion no verifica, e studiantenan scondi tra’i baricada dentro di e facultad, a afirma di a mira un mucha muhe cu kier a salba su mes door di a baha for di un balcon.

Polis a confirma cu e atacado a mata mas di 15 persona y a herida por lo menos 24, e medionan local a informa. Ta reporta cu e homber a inspira den un acontecimento similar den exterior. Segun e servicio medico, e atacado a herida nuebe persona gravemente, mientras cu cinco of seis persona tin herida di gravedad modera y dies di gravedad leve.



Polis local a informa riba e red social X cu e delincuente a wordo neutralisa. “A elimina e tirado!!1 Actualmente ta evacuando henter e edificio y den e luga tin varios morto y decenas di herido,” segun e comunicado oficial. Mas laat atardi, for di e organismo a afirma cu a logra evacua henter e edificio di e Facultad di Arte y actualmente tin un inspeccion ta tumando luga pa verifica e presencia di explosivo den e luga.

Polis a identifica e tirado, un studiante universitario cu tabatin varios arma den su posesion y no tabatin antecedente penal. Sinembargo, pa 12’or y 45 di merdia, prome cu e atake riba e cas di estudio, Cuerpo Policial a ricibi informacion cu nan a haya un homber morto den un bario di e ciudad. Un vocero di e institucion a indica cu e tabata tata di e atacado, na cual supuestamente a mata su propio yiu homber.

Segun e website di noticia iDNES.cz, anteriormente polis lo a inclui e studiante David K. di 24 aña, den e lista di e personanan busca pasobra supuestamente e lo a mata su tata. A informa cu ta probabel cu lo a laga cadaver di su mayor na cas y cu e lo a bay n’e universidad y a tira e otro hendenan.

“Mi ta expresa mi mas sincero condolencia n’e famia di e victimanan di e tiramento n’e Facultad di Arte di Prague y mi ta pensa riba tur e heridonan, deseando nan un recuperacion completo. Mi ta cu boso,” e presidente di e Republica Checa, Milos Zeman, a skirbi riba su rednan social.

E alcalde local, Bohuslav Svoboda, a declara n’e medionan cu e atacado a cay for di e edificio. Fuera di esey a señala cu segun testigonan no confirma, na prome instante e lo a tira su mes mata. Pero te asina leu, polis no a specifica con el a muri.

“Mi ta impacta p’e acontecimentonan den e Facultad di Arte di e Universidad Carolina. Mi lo kier a expresa mi pesar profundo y mi mas sentido pesame n’e famia y esunnan mas yega di e victimanan di e tiramento. Mi kier a gradici e ciudadanonan pa respeta e instruccion di e forsanan di siguridad y brinda e cooperacion maximo,” e alcalde local Bohuslav Svoboda a comunica riba su cuenta riba e rd social X.

E minister di interior Checo, Vit Rakusan, a afirma cu e tiramento n’e Universidad di Prague no ta relaciona cu terorismo internacional.