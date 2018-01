Tiramento di palabra entre Trump y Kim Jong -un pa un “boton nuclear”

WASHINGTON, D.C., Merca- “Mi tambe tin un boton nuclear, pero e ta hopi mas grandi y mas poderoso cu esun di bo”.

Esaki tabata e mensahe cu e presidente di Merca, Donald Trump, diamars anochi a manda un mensahe pa e lider di Noord- Korea, Kim Jong- Un, den un otro intercambio di menasa entre ambos mandatario.

Trump a haci uzo di su cuenta di Twitter pa responde di e manera declaracion cu Kim Jong- un dialuna mainta, ora cu el a adverti di tin un “boton” na su disposcion pa ehecuta un “atake nuclear”.

Trump utilizó su cuenta de Twitter para responder así a la declaración que hizo Kim Jong-un la mañana del lunes, cuando advirtió que tenía un “botón” a su disposición para ejecutar un ataque “nuclear”.

“Full Merca ta na alcance di nos armanan nuclear y mi tin un boton nuclear ariba mi lessenaar. Ta un realidad, no un menasa”, Kim a bisa, segun e agencia di noticia Reuters.

Den su discurso via television pa habri 2018, e lider di Noord- Korea a sigura cu su armanan “lo wordo uza si e siguridad (di su pais) ta den risico”.

Como contesta ariba esaki, Trump a publica un mensahe via Twitter: “Un persona di su regimen hambriento y pober, por fabor inform’e p’ami cu mi tambe tin un boton nuclear, pero e ta hopi mas grandi y mas poderoso cu esun dibo, y mi boton si ta funciona!”.

