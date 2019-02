Tiramento di boter riba participanten y hasta trofeo haya benta riba caminda

Diadomingo den Carnival Village tabata tin Calypso & roadmarch infantil y hubenil, pero a surgi un problema durante sacamento di finalistanan. Boter di awa a keda tira riba algun di e hobennan y esaki a cay den man tera cerca fanaticadonan. Tabata tin testigonan cu a mira kende tur a tira esaki, te hasta un hende grandi y mucha tabata envolvi den e tiramento di boter aki. Keho a keda entrega na autoridad, unda e personanan cu a mira esaki tin e support di parti di abogado. Mientras e caso ta bou investigacion e siman aki lo tende mas.

Riba facebook for di diadomingo anochi laat tabata tin un polemica unda un dama a haya un trofeo riba caminda na Paradera. Segun e dama, Nos a cab’i haya e trofeo aki tira riba caminda bandi paradera.. podise e doño a perde of e no kier e. Pero si boso sa di ken e ta …. tuma contact via DM pa recupere!

Hopi comentario tabata tin, te hasta famia a cay aden. Tabata tin un comentario unda ruman lo a pone, “ Se pero ja mi rmn su cabes ta mah hdd cu dimi dus ni ki bo bise e dus maaria laura regalo pabh.” Mientras mama ta bisa riba facebook cu e yiu pa descuidao a laga e trofeo banda di auto ora tabata baha cosnan y di cansansio a lubida di buske bek. Na radio emisora durante programa di carnaval mama a duna comentario. Mama ta bisa na radio e trofeo no a keda benta riba caminda, e trofeo a keda haya dilanti mi cas na Nuñe. E mama a bisa no cu su yiu ta contento cu e premio y nos no a tira e trofeo tampoco, y kisas e señora pora djis pita prome cu a pone riba vraag & aanbod.

Despues di rato e persona encarga cu e festival tambe a duna su palabra, unda tabata tin varios prueba di chat unda a mira grupo di persona cu a tira boternan riba mucha durante sacamento di premio. Y hasta a papia riba e trofeo unda nan lo bay wak ki paso pa tuma como sansion di loke a pasa.

Comments

comments