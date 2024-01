Polis na Perry, Iowa, a informa cu tabatin tiramento diahuebs na un High School di e ciudad. E heridonan a wordo hiba na un hospital cercano y no por a confirma un cantidad na prome instante.

Segun e sheriff di e condado di Dallas, Adam Infante, un tirado activo a reporta n’esaki pa 7:37 di mainta y polis di e ciudad a yega n’e escena mas of menos shete minuut despues, hallando n’e sitio diferente persona heridam aunque e no por a confirma na prome instante cuanto of nan condicion.



Zander Shelley, un studiante di 15 aña di e institucion, tabata wardando den e gang pa comienso di e dia escolar ora cu el a escucha tiro y a core bay sconde den un klas, segun su tata Kevin Shelley, kende a añadi cu e hoben a ricibi dos tiro mientras cu e tabata message su tata pa 7’or y 36 di mainta.

Otro studiante, Rachael Kares, tabata cabando cu su training den e banda di jazz pa 8’or y 37 di mainta, ora cu el a scucha cuater tiro.

“Nos a bula so. Mi juffrouw di banda a mira nos y a grita “core”, asina ta nos a core,” Kares a relata, mientras cu nan tabata escucha grito di “Sali, sali,” Kares a conta cu el a escucha tiro adicional, asina ta cu el a sigui core pero no por a bisa cuanto mas.

E agentenan di e oficina di Omaha-Des Moines di FBI, a yega n’e sitio pa yuda cu e investigacion, dirigi p’e division di Investigacion Criminal di Iowa.

“Tin varios cantidad speculativo siendo comparti. Nos no tin un cantidad confirma di persona cu tabata envolvi (den e investigacion),” e alcalde di Perry, Dirk Cavanaugh, a adverti.

Den un update despues, un vocereo di e hospital Mercy One Des Moines Medical Center, a confirma cu tabatin hende herida n’e evento y cu nan tabata wordo transporta n’e institucion pa ricibi atencion medico.

Te asina leu no tin informacion di e cantidad total di victima. N’e sitio di crimen, a spacha helicopter y ambulance.

Un gran cantidad di vehiculo di emergencia a rondona e edifici ocu ta alberga e scol intermedio y secundario di e ciudad.

Erica Jolliff a bisa cu su you muhe, un studiante di negende klas, a informa cu nan a evacua e scol pa 7’or y 45 di mainta. Angustia Jolliff ainda tabata buscando su you homber Amir, un studiante di zesde klas, un ora despues.

“Mi kier a sa solamente si e ta a salbo y bon,” Jolliff a bisa. “Nan no ta bisa mi nada.

E high school ta forma parti di e Districto Escolar Comunitario di Perry, cu ta conta cu 1785 studiante. Diahuebs tabata e prome dia di scol despues di vakantie.

E tiramento a sosode den e contexto di e asambleanan electoral di Iowa y no mucho leu di caminda e candidatonan republicano tabata haciendo campaña.

E mensahenan telefonico cu a laga p’e presidente y vice-presidente di e Hunta Escolar di Perry y un mensahe di e-mail laga n’e cabesante Clark Wicks, no a wordo debolbi di inmediato.

Mientrastanto autor di e tiramento a muri y e investigadonan ta kere cu ta trata di un suicidio, un polis a bisa den condicion di anonimato n’e agencia di noticia AP, detayando cu por lo menos un di e victimanan tabata e administrador di e scol secundario.

Perry ta keda mas of menos 40 miya noordwest di Des Moines.