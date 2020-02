Tips pa un temporada di Carnaval sano pa tur – Sociaal Crisis Plan

E temporada mas druk di Carnaval ta den porta y Sociaal Crisis Plan kier a comparti algun tips pa mayornan y cuidadonan di mucha pa asina henter e comunidad por pasa un temporada di Carnaval sano y dushi!

Sociaal Crisis Plan conhuntamente cu 34 otro instancia e aña aki ta comparti e mensahe pa “Ban cuida nos muchanan den temporada di Carnaval”. E pensamento tras di e mensahe aki ta cu tur mayor y cuidado di mucha ta carga e responsabilidad pa cuida y proteha nan yiunan y den temporada di Carnaval esaki mester wordo poni na prome luga, pa asina nos muchanan tambe por goza di Carnaval den un forma sano.

Nos kier duna e siguiente tipsnan:

1. Mucha bou di 5 aña? No hib’e parada!

2. Sigura cu bo yiu tin un luga pa sinta y descansa

3. Proteha e oido di bo yui cu earplugs

4. Hunta sunblock y pone bo yui den sombra

5. Semper tira bista riba bo yiu

6. Duna bo yiu hopi awa y cuminda saludabel

Muchanan chikito, bou di 5 aña, no ta celebra Carnaval manera nos como adulto ta celebra y nos conseho na tur mayor y cuidado di mucha ta pa preferibel no bay cu mucha chikito of baby Carnaval. Considera pa un mayor of familiar di confiansa keda cas cu e mucha of tuma contacto cu Fundacion Pa Nos Muchanan cu ta ofrece un lista amplio di “daycares” pa temporada di Carnaval cu ta certifica y di confiansa pa asina bo por laga bo yiu(nan) den bon cuido profesional.

Corda cu e zonido duro pa hopi ora largo, ta haci daño na oido. E solo cayente ta causa kemadura y ta hisa e oportunidad pa haya cancer di cuero. E oranan largo di fiesta y multidud di hende por causa ansiedad, panico y asta trauma den muchanan. Pues nos ta urgi tur mayor y cuidado di mucha pa haci uzo di nos tipsnan pa asina nos tur por goza di un temporada di Carnaval den un forma sano y responsabel.

Pa mas informacion of tips pa cuido di mucha durante Carnaval por tuma contacto cu Fundacion Pa Nos Muchanan na 5834247 of yama Tienda di Educacion na 161 (yamada ta gratis). Sociaal Crisis Plan tin tur informacion di e campaña aki riba nan Facebook page @scparuba of por tuma contacto pa mas informacion na 5281190.

