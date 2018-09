Tips pa biahero durante temporada di herfst vakantie

Como preparacion pa e temporada di herfst vakantie Departamento di Aduana ta duna e biahero local algun tips pa tene cuenta cu ne:

Formulier Tijdelijke Uitvoer

Departamento di Aduana ta recomenda biaheronan pa registra articulonan practicamente NOBO manera laptop, cellular of tablet na oficina di Aduana na Aerocargo of na Aeropuerto. Esaki ta conta solamente pa articulonan di balor cu ta practicamente nobo y cu e biahero no tin un comprobante cu e producto a wordo cumpra aki na Aruba of cu a yega di cumpre den exterior y cu e derecho di importacion ya ta paga. E formulario ta un comprobante cu e persona a sali cu e articulonan for di Aruba y e ta pa evita cu mester paga impuesto ariba e articulo aki na momento cu e regresa bek Aruba. Tur biahero por download e formulario di Tijdelijke Uitvoer for di riba e website www.douane.aw y jena e formulario di adelanta pero lo mester pasa registra esaki promer cu e biaha na oficina di Aduana na aeropuerto of na e seccion di Aerocargo pa e formulario aki por ta valido.

Exoneracion di impuesto riba ekipahe di biahero:

1. Nos ta conseha tur persona cu biaha pa exterior pa tene cuenta cu si cumpra articulonan den exterior pa warda tur comprobante di pago.

2. Hasi un calculacion di e balornan di e productonan.

3. Si e balor di productonan surpasa 400 florin pasa directamente na balie di Aduana na aeropuerto pa paga impuesto di importacion y of accijns.

4. No warda riba e control di Aduana riba ekipahe pa declara productonan cumpra.

5. Pasahero por trece un cantidad limita di productonan manera alcohol y tabaco cu exoneracion di impuesto.

Biaheronan y importadornan (di carga) mester ta conciente di e reglanan prescribi den diferente ley encuanto importacion of exportacion di mercancia of transportacion di mercancia cu ta rekeri un permiso y/of cu ta prohibi.

Pa mas informacion encuanto preparacion pa biahero por bishita nos website www.douane.aw.

