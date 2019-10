Tiponan di Personalidad

– Bo tawata sa cu tin diferente tipo di personalidad?

– Bo a yega di tende di personalidad tipo A of B?

– Bo personalidad ta influencia bo trabou?

– Bo personalidad ta influencia bo escogencia di pareha?

– Bo personalidad ta influencia e demas relacionnan cu bo tin den bida?

Bo kier sa ki tipo di personalidad bo tin?

Cu e articulo aki ta provee un splicacion practico di dos diferente tipo di personalidad. E teoria di e diferente tipo di personalidad nan aki, esta personalidad tipo A of tipo B ta describi un patronchi di comportacion diferente y ta bin di añanan 50. E teoria aki awe un dia ta hopi popular pero alabes hopi critica pa hopi psicologo.

E meta ta pa ora bo caba di lesa e articulo aki bo tin mas comprondemento di e teoria di personalidad, bo por reconoce bo mes den un di nan sin duda y tambe por compronde bo mes mas y crece como persona. ‘Aristotle’ a bisa: “Conoce bo mes ta e comienso di tur sabiduria”…

Prome cu cuminsa bay mas riba e tipo di personalidad nan A y B, ta importante pa cuminsa na splica kico ta personalidad mes.

Personalidad ta un conhunto di caracteristica cu ta distingui y caracterisa nos como sernan humano y ta predici di un forma of otro nos comportacion y actitudnan.

E personalidad nan tipo A y B ta dos tipo di personalidad diferente cu a origina for di e teoria desaroya door di cardiologonan Meyers Friedman y Ray Rosenman (Meyer Friedman and Ray H. Rosenman, 1974). Maske e personalidad tipo B ta un parti importante di e teoria di e cardiologonan aki, e ta importante pa bisa cu hopi mas ta conoci di personalidad tipo A. E articulo aki ta bay profundisa mas den e personalidad tipo A. Den un otro articulo nos lo sigui cu personalidad tipo B.

Un tiki mas di e historia di e teoria aki.

E personalidad tipo A primeramente a wordo describi como un factor di riesgo pa problemanan cardiaco den añanan ’50 door di cardiologonan Meyer Friedman y Ray Rogenman manera ya caba menciona. Despues di 10 aña di estudio entre homber nan saludabel entre 35-59 aña Friedman y Rosenman a calcula cu e comportacion di hendenan di tipo A ta haci e riesgo di problema cardiaco dos bes mas grandi, maske e hendenan aki di otro manera ta saludabel.

Prome cu sigui mester bisa cu tin diferente enfoke y teoria pa splica personalidad. Nos mester tene na cuenta cu kisas nos no ta pertenece 100% na un categoria concreto paso ta normal cu cada un di nos por presenta caracteristicanan cu ta pertenece na ambos.

Importante ta pa nos no fiha riba nos diferencianan cu ta haci nos diferente den bida cu otro pero corda locual Julian Huxley a yega di bisa: e mayor fortuna di mundo ta e variedad di personalidad individual cu tin. Añadiendo na esaki, nos tin cu siña balora y respeta cu un ser humano por ta diferente cu bo y esaki ta ok, pasobra bo personalidad ta diferente cu esun di dje. Mescos cu abo tin derecho di existi tal cual bo ta. Un otro persona cu no ta igual na bo tambe tin e derecho aki. Derechonan humano ta inclui e derecho riba bida y libertad, libertad di sclavitud y tortura, libertad di opinion y expresion, e derecho di trabou y educacion y hopi mas. Tur hende tin derecho riba esaki sin discriminacion. Comprondiendo otro nos por tin mas harmonia, respet y union. Asina ta ban profundisa nos mes riba e topico aki.

Kico ta e caracteristicanan di personalidad tipo A vs tipo B?

Segun e Asociacion Psicologico Americano, e ta lo siguiente:

Tipo A: “Un patronchi compleho di comportacion y emocion cu ta inclui un enfasis excesivo riba competencia, agresion, falta di pasenshi y hostilidad.

Tipo B: Compara cu e patronchi di comportacion di tipo A, akinan bo por mira hendenan cu ta menos competitivo, menos agresivo, y menos hostil den nan comportacion y emocionnan.

Kisas bo ta pensando cu locual ta skirbi aki riba ta hopi restrictivo. P’esey mes nos ta bay profundisa nos mes mas den cada tipo den e articulo aki y su siguiente parti.

E teoria di personalidad di Friedman y Rosenman ta describi hende cu personalidad Tipo A y B como lo siguiente:

Personalidad tipo A

– Ta gusta sali

– Ta ambicioso

– Ta organisa

– Ta consciente di status

– Ta sensitivo

– No tin pasenshi

– Ta ansioso

– Semper ta envolvi den maneho di tempo

Personalidad Tipo B

– Ta relaha

– Ta menos gestressed

– Tin mas pasenshi

– Tin tendencia pa laga cos pa despues

– Ta innovativo

– Ta creativo

Elaborando mas riba personalidad tipo A.

Hendenan cu personalidad tipo A hopi biaha ta adicto na trabou. Nan ta pusha nan mes cu mucho ‘deadline’ y nan no por deal bon cu retraso, ambivalencia y ineficiencia. P’esey puntualidad ta hopi importante pa e tipo di personanan aki y nan ta spera di otro di ta mesun puntual cu nan. Den casonan extremo, e hendenan aki lo desaroya un rabia riba otronan cu ta papia of traha poco poco. Nan ta irita nan mes y bira inkieto ora nan mester warda den rij of wordo retrasa door di caos. E hendenan aki cu e tipo di personalidad A hopi biaha ta haya nan mes mas confronta cu ‘burnout’.

Placa ta hopi importante den e bidanan di e hendenan aki. Den nan experiencia, placa ta representa siguridad y poder y tin biaha nan por te hasta pensa cu tur cos ta na benta. Hendenan cu e tipo di personalidad aki ta basa nan relacionnan riba placa, ta gasta placa pa mustra afeccion of interes y hopi bes ta pensa den terminologia di placa.

E compleho di superioridad cu e hendenan aki ta lucha cu ne hopi biaha tin consecuencianan desagradabel pa nan bida priva, primordialmente pa nan relacionnan. E parehanan di e personanan aki mester acepta cu trabou ta mas importante pa nan cu e relacion. Hopi biaha e hendenan cu e personalidad aki ta hay’e dificil pa nan haya un pareha pasobra nan ta pone expectativanan halto pa nan mes, pero tambe pa nan parehanan. No lubidando cu e ta dificil pa nan relaha y nan ta prefera di traha nan so mas hopi, cu ta social. Nan ta considera mustra emocion como un señal di debilidad y nan ta kere cu emocion ta un obstaculo cu por stroba nan den logra nan meta.

Personalidad tipo A y trabou

Hendenan cu e tipo di personalidad aki ta experiencia mas stress relata cu trabou y menos placer den e trabou cu nan ta haci. Nan ta desapunta door di cosnan chikito y no ta tolera trabou cu no ta finalisa, caos of desordo. Nan tin un mecha cortico hopi biaha y nan por ta direct y por wordo considera “bruto” of “mal educa”. Door cu nan tin habilidad propio cu ta guia nan y motivacion pa lucha pa y logra nan metanan personal, nan hopi biaha ta wordo caracterisa como hendenan egoista.

Nota adicional.

Hendenan cu e tipo di personalidad A aki hopi biaha ta mas sensibel pa diferente enfermedad y otro desviacionnan.

Recordatorio.

Corda semper cu tin un forsa tremendo den haya sa ken bo ta mas profundo y tambe siña con pa uza esaki. Si bo sa kico ta haci bo feliz, bo personalidad, bo interesnan, y bo capacidadnan, djis uza nan y tur cos lo cana mas bunita. Explora bo bandanan bon y malo di bo personalidad ta fortalece bo.

Personalidad Tipo B lo sigui den un otro publicacion! Keda pendiente!

E contenido di informacion aki no ta substituto pa conseho profesional, diagnostico of tratamento. Si bo ta reconoce algun señal y sintomanan di depresion lo ta bon pa bo busca ayudo profesional.

