E cantante icono a fayece den su cas na Küsnach den cercania do Zurich Switzerland awe siguiendo un enfermedad basta largo. Su representante a splica cu “sin dje, mundo a perde un legendario den musica y un role model”.

Turner ta naci den aña 1939 na Brownsville, Tennessee. Su fama a crece como un parti duo di Ike y Tina Turner den añanan 70 prome cu el a cuminsa cu un carera ariba su mes y a bira un di e cantante femeninonan mas exitoso di historia.

Tina Turner tin diferente cancionnan famoso manera: What’s love got to do with it, Simply the best, Private dancer, Proud Mary, Tonight, We don’t need another hero.