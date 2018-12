Tin varios container di klapchi cu ta yegando laat

Temporada di fin di aña ta un di e temporadanan mas druk ariba nos isla. Y sigur uno cu ta contribui na esaki ta e bendemento di klapchi. Sr. Rubin Ponson, di Comision di Vuurwerk di DOW ta splica cu ainda un gran parti di e klapchinan no a yega Aruba.

Esunnan cu a yega caba, e siman aki DOW ta bezig ta habriendo e containernan hunto cu Douane pa controla tur loke tin den container pa asina cuminsa sortia nan na Wela, y pa asina dia e fecha pa nan sali, nan ta cla pa sali tambe. Sr. Ponson a sigui bisa cu ta un tiki fastioso si cu e gran cantidad di containernan no a yega ainda. Aworaki apenas ta cinco container tin ariba wela . Y e mayoria cu ta 15, 16 container no a yega ainda y no tin fecha specifico pa yega ainda. Por a compronde cu nan ta yegando poco laat cual ta bira dificil, mirando cu waf ta bay ta druk tambe y no por garantisa cu e barconan por drenta segun schedule. Esey ta loke ta investigando pa wak si por logra habri algun di e containernan prome cu e fecha di bendemento di klapchi e aña aki.

Sr. Ponson a sigui bisa cu si e containernan yega hopi laat y cu nan no por wordo bendi mas, lo mester warda e containernan pa e siguiente aña atrobe ariba Wela. Esey ta loke kier evita, pa tin menos klapchi pa e siguiente aña. Den e caso aki, si e containernan yega laat, lo mester wak con ta bay schedule e dianan den otro. tur cos ta depende ki ora y ki dia e containernan lo yega. Y si nan yega laat, lo mester wak cuanto por saca ainda pa por logra bende ainda prome cu e dianan di fiesta.

E aña aki a bin mas klapchi, compara cu e ultimo 3 pa 4 añanan, esaki ta un cantidad mas grandi. Y esey mes ta haci cu ta bira mas hopi cu ta bay controla na final tambe.

Pa loke ta e permisonan, Sr. Ponson a bisa cu mayoria di cos ta tras di lomba caba. E Comision di Vuurwerk a sinta hunto. Tur permiso di importacion ta cla, cu e containernan por a drenta. Y tambe esunnan di bende, tur ta cla. Kisas aki, aya falta algun cos chikito pa regla, pero eseynan practicamente ta tras di lomba.

Aworaki ta sperando e cargacion mes yega pa haci e controlnan. Y dia 27 di december cu e bendemento cuminsa, ya den oranan di marduga ta cuminsa saca containernan for di wela. Y mainta ora cuminsa repartinan, e controlnan ta sigui te dia 31 di december cu ta e ultimo dia di benta.

Por ultimo, Sr. Ponson a bisa cu cada aña e wardamento di klapchi ta birando un reto mas grandi. Aña pasa a resta net un cantidad di averahe y Sr. Ponson ta kere cu e wardamento di klapchi semper ta keda un reto, cu si nan pasa nan fecha cu nan no wordo bendi mas, e ta bira un cantidad cu mester wordo destrui. Aruba ta un isla chikito y ta poco fastioso. No tin tanto luga asina mas manera antes, cu por haci tanto trabaonan di explosivo. Y mescos ta keda pa e shownan tambe. E luga ta birando mas pobla. No tin luga mas manera antes, pa haci show unda cu ta. Esey ta haci cu e shownan grandi tambe ta limita, na luga di tira. Mescos pa ora di destrui e ta bira un problema pa haya un luga.

