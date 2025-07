VACATURE

BIJ COLEGIO EPI

SCHOOLJAAR 25-26

Leid, verbind en inspireer, stap in de rol die verschil maakt!

De Minister van Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Jeugd, Innovatie en Sport, als bevoegd gezag van de Dienst Publieke Scholen, nodigt geïntereseerden kandidaten uit om te solliciteren naar de functie van:

Unitmanager Ciencia & Tecnologia (1VB)

Colegio EPI zoekt voor de unit Ciencia & Tecnologia een daadkrachtige en verbindende unitmanager die het verschil wil maken voor studenten én collega’s. Iemand die overzicht houdt, kansen ziet en samenwerkt aan toekomstgericht onderwijs.

Wat ga je doen?

Als unitmanager ben je de spil tussen onderwijs, organisatie, ontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Je leidt en coacht teams, bewaakt de kwaliteit en bouwt mee aan een inspirerende leeromgeving. Je draagt medeverantwoordelijkheid voor de organisatie, planning, coördinatie, kwaliteit en de dagelijkse operationele gang van zaken van de unit in de breedste zin. Je draagt mede zorg voor de ontwikkeling en implementatie van het zorgbeleid voor studentenbegeleiding en voor de profilering van de unit.

Wat breng je mee?

Vereisten:

∙ Hbo/ Wo werk- en denkniveau bij voorkeur in een onderwijskundige richting; ∙ Ruime ervaring en affiniteit met coaching, onderwijskundige vernieuwingen en studentenbegeleiding;

∙ Uitstekende leidinggevende vaardigheden;

∙ Goede redactionele en communicatieve vaardigheden;

∙ Je bent gedreven, enthousiast, proactief, resultaatgericht en een teamplayer; ∙ De nodige vaardigheden op ICT-gebied;

∙ Affiniteit met leerlingen en studentgerichtheid (de student staat op de eerste plaats).

Jouw profiel:

∙ Een professionele houding en plichtsgetrouw;

∙ Sterke organisatorische en logistieke vaardigheden;

∙ Sterk in plannen en organiseren;

∙ Integer, probleemoplossend, flexibel en klantgericht;

∙ Bereid om buiten de standaard werktijden te handelen indien nodig.

Wat bieden we jou?

Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het Landsbesluit Bezoldiging Onderwijspersoneel en de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht en Landsverordening Vakantie en Vrijstelling van Dienst Ambtenaren.

Geïnteresseerd?

Stuur je sollicitatiebrief, voorzien van een CV en kopieën van diploma’s, binnen 3 weken na het verschijnen van deze vacature naar: 🖂 [email protected] (met een cc naar [email protected]) 📫 t.a.v. Het Bevoegd Gezag – Minister van Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Jeugd, Innovatie en Sport, d.t.k.v. Managementteam Dienst Publieke Scholen,

J.F.K. Education Center, Stadionweg 37.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de HR-afdeling van Colegio EPI: ✆ +(297)525 8726 / 746 🖂 [email protected]